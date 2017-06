“POR RATOS”

La alegría se reflejó,



alegría casi sin fin,



en tierra de gobernador,



con el nombre de Putin.

Y es que se está celebrando,



campeonato de fútbol,



los fanáticos coreando,



cuando se anota algún gol.

Y también, durante el juego,



se hacen notar con un grito,



parece que tienen fuero,



pero el grito es muy malito.

Y luego la FIFA predica,



que eso no se puede hacer,



la FIFA, siempre perdida,



que es corrupta por doquier.

La FIFA no escurre el bulto,



dice que no, a ese grito,



sostiene que es un insulto,



otros dicen, de machito,



parece que el eeehhhpto,



no se oirá por un ratito.