Asaltan tortillería en la Primero de Mayo

Dos sujetos asaltaron la tarde de ayer, a la empleada de una tortillería ubicada en la colonia Primero de Mayo.



Los ladrones, a punta de pistola llegaron a la tortillería, de donde lograron llevarse el dinero de la venta del día.



Fue cerca de la 1 de la tarde de este sábado, que vecinos de la calle Ley Federal del Trabajo y Rosendo Salazar dieron aviso al 911 del robo.



Tras el reporte, elementos municipales abordo de dos patrullas llegaron al establecimiento, en donde aún encontraron a la empleada temerosa.



Luego de que logró tranquilizarse, comenzó a platicar a los elementos que se encontraba realizando sus labores como a diario.



De pronto, llegaros dos sujetos en una motocicleta color roja.



Luego de apagar la unidad, se dirigieron al establecimiento y sacaron el arma de fuego y le exigieron todo el dinero que tuviera



Al verse en riesgo, a la empleada no le quedó más que entregar el dinero de lo cual se desconoce el monto.



Con el dinero en su poder, se dieron a la fuga con rumbo desconocido en la misma motocicleta en la que habían llegado.



Aunque la afectada dio características de que uno de ellos traía una sudadera color rojo, los policías no lograron dar con ellos aún y cuando realizaron un operativo de búsqueda.



Los preventivos realizaron un operativo de búsqueda en la zona, pero no lograron dar con los responsables del atraco, quienes lograron huir con el dinero de las ventas del día.



Por ello, el encargado comentó que pasaría a poner su formal denuncia en contra de quien resulte responsable.