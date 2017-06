Luchemos por tener viviendas dignas

Allá por 198… yo era reportero en “El Diario” de Guadalajara (ya desaparecido). Cubría informativamente las fuentes obreras. Un día llegaron a la ciudad el señor Fidel Velázquez Sánchez -octogenario: nació el 24 de abril de 1900-, Secretario General de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y el licenciado José Campillo Sainz, a la sazón Director del

Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), quienes inaugurarían una unidad habitacional por el rumbo de El Colli, en el municipio de Zapopan, conurbado ya con la capital de Jalisco.

Como era de esperarse, hubo fiesta. Decenas de familias felices se agruparon en torno a los líderes obreros locales, quienes encabezaron una recepción a tan distinguidos huéspedes. Se cumplió con el tradicional protocolo del corte de listón para permitir el ingreso al complejo de multifamiliares, así como los breves discursos de bienvenida de los anfitriones. Como ya era público, don Fidel manifestaba en ocasiones dificultades para hablar y, cuando en los noticieros televisivos transmitían sus entrevistas, era preciso poner con letras, en la pantalla chica, los textos de sus locuciones.

Don Fidel y don José ingresaron a un departamento de la planta baja de uno de los edificios nuevos para observar in situ lo bien hecho y hermoso que estaba (me imagino que sería la intención). Se metieron hasta la cocina -literalmente- y ésta era tan pequeña que solamente ambos personajes y un asistente -que cargaba un micrófono inalámbrico- cabían. Varias bocinas colocadas estratégicamente fuera, permitían que se escucharan los comentarios.

Deseoso de obtener una buena nota, me metí y encaré a don Fidel. Yo no sabía que mis palabras se escuchaban fuera, hasta que la cocina se llenó de compañeros periodistas. Le pregunté: “Don Fidel, ¿cree usted que este departamento en el que nos encontramos es suficientemente grande para albergar una típica familia mexicana compuesta de padre, madre y un promedio de tres hijos?” Me contestó de inmediato y con una voz limpia y potente: “Pregúnteles a ellos (mirando al licenciado Campillo Saiz) que son los que hacen los edificios”. El funcionario se deshizo en explicaciones: dijo que sus técnicos en ingeniería y sociología afirmaban que departamentos de ese tamaño eran suficientes para la típica familia mexicana.

Yo siempre he sido pragmático: si la autoridad máxima en asuntos de vivienda dijo que esos departamentos son buenos, pues así sea. Y así lo publiqué. Pero a la hora de la verdad, resulta que lo anterior es mentira.

En las últimas décadas se han inaugurado en todo el país más unidades habitacionales del tipo que comento y también muchísimas colonias populares destinadas a familias de bajos ingresos, con viviendas minúsculas. Si estas casas son cómodas para los recién casados, al cabo de los años resultan insuficientes cuando los hijos crecen y requieren su propio espacio habitacional. Pero antes, es común advertir que las jóvenes madres, cuando ya no soportan el acoso de sus hijos infantes, les permiten que salgan a la calle, donde tendrán más espacio… y encontrarán, quizá, malos ejemplos o pésimas enseñanzas.

Los desarrolladores urbanos irresponsables han participado en el crecimiento de las ciudades en forma tal, que pareciera que sólo los mueve un interés: ganar mucho dinero ofreciendo viviendas pequeñas, muchas veces mal construidas, peor diseñadas y en sitios donde el presunto comprador se percata que su trabajo y la escuela de sus hijos quedan a kilómetros de distancia y no hay transporte urbano.

Algunas ciudades se han extendido tanto que acaban con campos de cultivo, obligan a las autoridades a tender kilómetros de nuevas redes de agua potable, drenaje y electrificación, a que la policía efectúe recorridos más largos para vigilar y a gastar más dinero en pavimentar calles, hacer banquetas y brindar servicios como el aseo público. Y hay que ver el promedio de altura de esas ciudades con muchos kilómetros cuadrados de superficie… ¡es de un piso! ¡Y si se ven desde el aire, se apreciarán terrenos baldíos de muchas hectáreas! Es el caso, por ejemplo, de León, Gto.

La Ciudad de México es una megalópolis que se ha conurbado con más de 20 ciudades del Estado de México. En ellas viven 20 millones de personas. Las autoridades han permitido la construcción de edificios de departamentos para aprovechar más el suelo, pero tales departamentos son para personas de altos ingresos. Guadalajara se unió ya con Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan y Tlajomulco; ahí viven 5 millones de personas. En Monterrey ocurre otro tanto con esa ciudad y sus municipios vecinos.

Vivir en una gran ciudad, para cierta gente, implica sacrificios. En Ciudad de México se estima que dos millones de personas viven en vecindades. Este tipo de vivienda se sublimó con el programa televisivo “El Chavo del Ocho”, de tanto raiting. Pero cabría preguntarse si la vida sería más feliz con una casa amplia, iluminada, bien diseñada y con todos los servicios. Esto debe ser una realidad: basta que las autoridades legislen que la vivienda popular debe tener más metros cuadrados de superficie, que los desarrolladores inmobiliarios concedan plazos más largos para pagar y que las autoridades supervisen la calidad de los materiales y la construcción. Pero si esto fuera realidad, ya no habría “moches” de esos desarrolladores -bajo el agua- para las campañas electorales de los candidatos que pueden ganar la elección.