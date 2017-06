¿Donald Trump médico? No podría ser

Se dice y creo con razón, que la medicina es la más humana de las artes, la más artística de las ciencias y la más científica de las humanidades. En esta sociedad cambiante el ejercicio de la medicina debe hacerse, y así debería seguir sucediendo en el futuro, combinando conocimientos genéricos y amplios con habilidades especializadas.



No se debe olvidar que el enfermo es una persona y no un cuerpo mecánico a reparar. Todo médico debe tener y deberá seguir teniendo en el futuro, conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes propias del médico general, amén que pueda ser especialista en algo. El ejercicio de la medicina deberá seguir siendo una profesión según su etimología: un compromiso público con la ciudadanía de ayudar al enfermo brindándole sus mejores cualidades.



Por ello, se debe estar preparado para asumir tal compromiso disponiendo de los requerimientos propios de un buen médico, que al mismo tiempo es una persona madura, formada como tal. Estas cualidades no se improvisan: deben haberse convertido en hábitos de vida que surjan casi espontáneamente en los momentos de actuación urgente, imprevista o de crisis.



El médico no sólo debe pensar en curar enfermos como única finalidad de su profesión. Desde hace ya algunos años se ha puesto de relieve el carácter polifacético de la medicina: curar, cuidar, procurar una buena muerte, acompañar, prevenir, gestionar recursos, dirigir equipos y educar. El secreto del cuidado del paciente es cuidar al paciente.



Donald Trump no podría ser un médico nunca. Richard Panush y Eric Matteson de la división de reumatología de la Escuela Keck de Medicina enlistan algunas razones: Trump no aspira a elevados imperativos éticos; no busca ni es capaz de reconocer la verdad; no cree en la ciencia, ni en la práctica basada en la evidencia; no tiene como su objetivo ayudar a la gente; no se preocupa por los demás, particularmente los menos afortunados; no aborda el altruismo, ni pone las necesidades de los pacientes sobre sus intereses; él trata de pensar, razonar y expresarse en menos de 140 caracteres; y por último, no se esfuerza por ser humanista, ni respeta a los demás.



Reflexionan que si bien en la Escuela Keck de Medicina están dedicados a los pacientes y entrenando a quienes cuidarán de ellos, se sienten obligados a expresar su preocupación por la falta de respeto de Trump, citando al pastor Martin Niemoller sobre la Alemania Nazi: Primero vinieron los socialistas y me quedé callado porque no era un socialista; luego regresaron por los sindicalistas y no hablé porque no era sindicalista; luego vinieron a buscar a los judíos y yo no dije nada porque yo no era judío; luego vinieron a buscarme, y no quedó nadie para hablar por mí.



Señalan que pueden aceptar una nueva agenda política, pero no desprovista de respeto básico para todos los ciudadanos, para la ciencia, la ética y para la verdad. Acusan que desde las elecciones recientes en la unión americana, ha habido una pérdida cada vez mayor de respeto por los individuos y por su singularidad, necesidades, derechos y dignidad inherente.



Denuncian que la atención médica equitativa, un derecho de todos los estadounidenses y una necesidad social, está amenazada. La ciencia basada en la evidencia, incluso la ciencia misma, es cuestionada. Los más altos estándares éticos de Trump y sus designados se erosionan. La FDA (Food and Drug Administration), encargada de regular nuevos tratamientos, podría permitir terapias sin probar eficacia.



También hay amenazas de Trump a médicos extranjeros. Ellos llegan a los Estados Unidos para aprender, avanzar la ciencia, difundir la humanidad y buscan mejorar las vidas de las personas. Estos médicos contribuyen de manera importante a la investigación médica, el liderazgo y la academia, proporcionando atención a muchos americanos. Al cambiar su estado migratorio, limita las oportunidades de que se beneficien de esta fuente de talento potencial y confunde la asistencia sanitaria.



Sin duda que si nos tratamos a nosotros mismos y a los demás con extraordinario respeto, construiremos un mejor lugar para vivir.

Dr. Éctor Jaime Ramírez Barba



@ectorjaime