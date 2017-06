***PEMEX... POR FIN



El director general de Pemex, José Antonio Anaya, por primera vez vino a Guanajuato para sentarse con el Grupo de Coordinación de Seguridad y definir acciones contra el robo de combustible.



***¿Y SALAMANCA?



El funcionario federal estuvo aquí antes, en la refinería de Salamanca cuando el accidente que dejó ocho muertos. Por cierto ayer nadita se comentó del pendiente de la reconfiguración de esta terminal.



***ESPERAN A PGR



Otro que asumió el cargo en octubre de 2016 pero tampoco ha participado en ninguna reunión del Grupo de Seguridad es el procurador Raúl Cervantes. Y vaya que hacen falta refuerzos en la PGR Guanajuato.

***BASURA, SIN SORPRESAS



No hubo sorpresas con 11 votos a favor y dos en contra. El Ayuntamiento le dijo “adiós” a Red Recolector. Los nueve votos del PAN, además del regidor del PRI Chuy Vázquez, y esta vez el bloque opositor de tres no contó con el Verde, Sergio Contreras, quien lo meditó con su almohada y apoyó el nuevo fallo.



*TELENOVELA SIN FIN



En una hora y seis minutos de la sesión extraordinaria de Ayuntamiento se dio carpetazo a otro capítulo de la telenovela por la licitación del servicio de recolección de basura. El final de la historia todavía no se escribe y tardará un buen rato pues tenga por seguro que Red Recolector, la empresa regiomontana desplazada de la millonaria concesión a 20 años, dará la batalla hasta la última instancia legal posible.



*PRI CULPA Al PVEM



Antes de votar el regidor del PRI, Chava Ramírez Argote, reviró a los panistas, que calificaron el proceso de la licitación que se hizo en 2014 como “oscuro y viciado”, que la Comisión Técnica Especializada del anterior Ayuntamiento la encabezó la hoy diputada local del PVEM, Beatriz Manrique Guevara, y no el PRI. El regidor verde, Sergio Contreras Guerrero, no tomó el anzuelo y mantuvo su postura de tumbar a Red Recolector.



*AHORRO MILLONARIO



Los del PRI coinciden en el argumento de la empresa desfavorecida de que debió compararse su propuesta contra los dos que demandaron: los ex recolectores JS Hermanos y Víctor Castillos. Los que votaron a favor aseguran estar blindados contra eso, pues el Tribunal les abría la puerta a elegir a otros. Al final lo más importante es que se promete habrá un ahorro sobre los 2,700 millones en 20 años.



*EL FACTOR MANRIQUE



El que apareció para ser la voz del PAN en este proceso fue el regidor José Luis Manrique Hernández. En su papel de Secretario de la Comisión Técnica Especializada cabildeó con miembros del Ayuntamiento, entre ellos el Verde Sergio Contreras, para convencerlos de tener la razón legal y financiera en el nuevo fallo. Y en la sesión de Ayuntamiento salió a dar el posicionamiento político sin entrar en pleitos estériles.



***SALIM, YA EL LUNES



El diputado federal panista, Miguel Ángel Salim Alle, espera con ansias que llegue el lunes. Y es que ese día debe estarse publicando en el Diario Oficial de la Federación las reformas legales para “meter en cintura” a las aerolíneas, entre ellas la que presentó y se aprobó para sancionar las demoras de los vuelos nacionales.



*LA URGENCIA



“Urge que @DOF_SEGOB publique mi iniciativa aprobada contra vuelos demorados y cancelados #PuntualidadAérea”, escribió el jueves el legislador blanquiazul en su cuenta de tuiter, en respuesta a la molestia del presidente de la Coparmex León, Jorge Ramírez Hernández, afectado por un vuelo cancelado por Aeromexico.



*QUEJA EMPRESARIAL



El diputado le contestó al dirigente empresarial que por vuelos cancelados ya tienen derecho con la ley vigente a un lugar en vuelo, hospedaje, traslado terrestre para ir al hotel y alimentos. Ramírez Hernández le dijo que “no hay ni apoyo médico para los pasajeros que requieren medicamento”. Ya que entre en vigor la reforma desde la cuarta hora tendrán derecho a eso más una indemnización del 25%.

***CENTROS PARA LA MUJER



El 8 de noviembre de 2016, a propuesta de la legisladora federal leonesa del PRI, Azul Etcheverry Aranda, se aprobó una reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para que la Federación, en coordinación con los estados, cree y fortalezca los Centros de Justicia para las Mujeres.



*AZUL CON OSORIO



De ese tema precisamente platicó en vivo y en directo el jueves por la tarde la legisladora con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Hoy operan 31 centros en 23 estados, y la diputada dice que es importante agilizar las gestiones para su apertura en los ocho estados faltantes: Baja California, Baja California Sur, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz.



*FALTA LEÓN



En Guanajuato existe el Centro de Justicia para las Mujeres en Irapuato, inaugurado el 25 de noviembre de 2016 por el presidente Enrique Peña Nieto y el gobernador Miguel Márquez Márquez. La aspiración de la legisladora tricolor es que haya un espacio así en León y el Secretario de Gobernación le dijo que se checará si es posible en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, el último del sexenio EPN.



*TEMA MIGRANTE



Otro tema de la charla de Azul con Osorio Chong fue el de fortalecer las labores de apoyo a los migrantes ante los más de 50 mil casos de repatriación entre enero y abril pasados, donde Guanajuato se encuentra en cuarta posición con 3 mil 581 casos; únicamente después de Guerrero, Michoacán y Oaxaca.

***YULMA Y LA LAGUNA



La diputada federal del PRI, Yulma Rocha Aguilar; y el delegado de la Conagua, Humberto Navarro, se reunieron con habitantes de comunidades de Valle de Santiago aledañas a la Laguna de Yuriria, quienes están muy preocupados por el lirio acuático que afecta la producción pesquera y la actividad turística.



*COMPROMISO CONAGUA



El Delegado de la Conagua explicó que han enviado maquinaria y personal especializado para controlar el lirio y el compromiso es retirar 600 hectáreas de lirio para antes de que concluya el año (se calcula en 700 afectadas), y que estarán realizando reuniones mensuales para ver el avance. También señaló que es necesario echar a andar las plantas de tratamiento de aguas residuales que están sin funcionar.