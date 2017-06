¡Ya lánzate, Miguel!

Esta semana comenzó una campaña en el terruño encaminada a animar al Gobernador de Guanajuato a que se lance a la “madre de todas las campañas”: la presidencial. Terminados los comicios del Estado de México y sus aprendizajes, el PAN sabe que no basta con tener el primer lugar de preferencias partidistas en México (el segundo es Morena y el tercero el PRI), sino tener un candidato varón fuerte. Digo varón pues las mediciones sobre el contraste de las razones por las que perdió su candidata Vázquez Mota se concentran en que es una candidata sin carisma entre el pueblo. “Refinada”, “acartonada” y “frágil” son las calificaciones que tiene en la percepción entre electores.



Las encuestadoras nacionales hacen sus mediciones y coinciden en que el candidato con mayor conocimiento y competitividad es Andrés Manuel López Obrador. Los niveles de conocimiento que tiene el ciudadano sobre él son enormes. Parece invencible. Parece que no alcanzará el dinero para comprar votos, ni las campañas en su contra en medios de comunicación, ni la influencia sobre los organismos electorales. Todo indica que se encamina a la victoria unipersonal. Parece ser el Mesías que nos traerá la salvación a los sufridos mexicanos.



Guanajuato no es México. El sur del País tiene enormes problemas estructurales que se forman desde la conquista española y que resultan en un sistema que inhibe el desarrollo económico donde se espera que sea el gobierno o dios quien los saque de ese fondo. En el norte las cosas son diferentes; es cierto que no se dieron condiciones de explotación de los recursos naturales como en el sur, pero también es cierto que se formaron culturas emprendedoras que propiciaron la creación de riqueza basada en procesos industriales.



López Obrador responde a las necesidades, al ansia del “México profundo” que se ubica preponderantemente en el sur de México y en la capital del País, los bastiones de la izquierda. Por eso AMLO es tan popular; no importa si nunca ha trabajado, si fue mal estudiante, si no habla inglés o si no generó nunca riqueza o empleos. Al pueblo eso le gusta. Ése es su imán: su hablar y actuar es el de la gente pobre y sencilla, la “antisistema”.



Ahí está el problema. Los partidos que se enfrentarán a AMLO tienen solo candidatos del sistema. Los números no mienten. Los votantes toman decisiones cada vez más basados en el candidato(a) de un partido; el “voto duro” es cada vez menor y explica menos del 20% del voto. Por eso, las mediciones sobre las “variables latentes” del elector son tan importantes. La gente votará el año próximo por un candidato varón que sea parte del pueblo. No por “pirruris” que sea imagen del sistema.



Han alzado la mano otros panistas considerando que tienen probabilidades, solo que no todas las encuestadoras miden aspectos claves sobre el perfil del aspirante. En las mediciones que realizamos con Investigaciones Meridiano en el Bajío, el 72% quiere perfiles ciudadanos, 91% desea que sean honestos, 64% considera que deben ser perfiles de personas sencillas y sin riqueza. Aquí viene el problema; candidatos panistas (elimino al PRI, pues estadísticamente está fuera del análisis) “pirruris”, “caritas”, sin “carisma”, “débiles”, no podrán contra López Obrador. Los sondeos hechos en el Bajío no reflejan necesariamente lo que sucede en el resto de México. Lo que sí es posible afirmar como hipótesis es que para enfrentar a López Obrador se requiere un perfil de gente del pueblo.



A favor de MMM están sus evaluaciones que lo ubican como el gobernador con mejor puntaje; tiene a favor un electorado pequeño, pues Guanajuato representa alrededor del 6% de los votos efectivos (el estado con mayor votación panista del País). En contra tiene pocos factores, pero el principal es que es poco conocido en el País (15% en promedio) y que el tiempo para la campaña es corto (AMLO tiene 12 años en campaña). MMM fue migrante, fue seminarista católico, ha ganado elecciones y tiene un estilo sencillo y rancherón de vivir y de hablar; está lejos de escándalos de corrupción gracias a su desapego del dinero y del poder, el mismo que hasta el momento le ha hecho ignorar el “canto de las sirenas” de la carrera presidencial. No es un “animal político”.



Los votantes que tiene en la bolsa AMLO son las clases medias bajas y bajas. Ellos no votarían por candidatos ajenos al pueblo. Lo harán solo por gente -como en el caso de Delfina Gómez en el Estado de México, que era hija de albañil)-, que haya surgido de la gente sencilla. Eso es lo que quieren los electores “antisistema”, 75% de acuerdo con sondeos. Ahí es donde el PAN tiene una verdadera encrucijada: opta por Margarita Zavala quien tiene en contra el ser mujer en un País machista (la califican como “frágil”) y estar asociada inevitablemente en las mediciones al término “reelección”. Anaya en la medición aparece como un “niño rico” y “bien portado”. Moreno Valle es calificado en este espectro de 20 patrones de imagen, como “frívolo” y “perfumado”. En las mediciones regionales, MMM tiene entre los dos primeros: “sencillo”, “honesto” y “bonachón”. Es hijo de campesinos y no tiene “cola que le pisen”. Los astros ahora se alinean para lo que sus correligionarios concluyen: “!Lánzate Miguel!”.

José Luis Palacios es Director de la Universidad Meridiano



