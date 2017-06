Estrechan lazos con la música

Al compás de las partituras de Beethoven, Arturo Márquez, Giancarlo Aquilanti, Elgar y Applebum músicos universitarios, buscaron romper el panorama de intolerancia y racismo entre Estados Unidos y México.



Como parte de su primera gira por nuestro País, los músicos de la Orquesta Sinfónica de Stanford se presentaron en el Templo de La Compañía con un concierto que llevó como lema “Música que baila”.



La agrupación estadounidense y los estudiantes de cuerdas de la Orquesta Juvenil de la Universidad de Guanajuato (UG) unieron sus talentos para aperturar la presentación musical e impregnar el recinto con una atmósfera de romanticismo, con la Serenata para Cuerdas de Edward Elgar.



Cautivados por el gran inicio, los asistentes aplaudieron a los invitados de honor, quienes guiados por Anna Wittstruck continuaron la vela musical al ritmo del “Allegrato” de la Sinfonía no. 7 del alemán Beethoven y la Sinfonía no. 4 de Giancarlo Aquilanti, esta última creada en nuestras tierras, durante la estancia del compositor como invitado de la UG en 2015.



“Sentimos que la pieza de Aquilanti pertenece aquí, por un tiempo el profesor de planta de Stanford fue invitado por la Universidad de Guanajuato a participar en la ópera “Ángela, Dante y Umbría”, y las bellas calles lo inspiraron para crear la pieza que hoy con orgullo regresamos a su hogar”, mencionó Anna al término de la melodía.



Ambas agrupaciones están conformadas por músicos de diferentes naciones, por ello Wittstruck destacó que la música debe construir puentes y no muros.



“Comisionamos una composición especial para esta presentación al profesor Mark Applebaum, a la mitad de la composición un distanciamiento surgió entre nuestro país y México. Donald Trump fue electo presidente y trajo un panorama de intolerancia y racismo, entonces Applebaum me manifestó que la relación entre las naciones estaba dañada y no podía seguir con la pieza y en su lugar creó una nueva”, dijo.



Con una notoriedad de nostalgia y drama, la pieza “Xenophobe: In Memory of Democracy” comenzó a sonar y con ello el recuerdo de las palabras de rechazo del presidente de la nación vecina hacia los mexicanos, a la mente del público.



Pero el alegre sonar del “Danzón no. 2” de Arturo Márquez hizo que las sonrisas volvieran a los rostros de los asistentes, las cuales reflejaron su amor a la patria.



“La composición de Márquez es la favorita de los jóvenes, cada vez que la ensayamos o presentamos se emocionan porque es una música llena de folclor”, señaló Anna.



Con una ovación la audiencia agradeció a los músicos de las dos orquestas por su ejecución.





Estrechan relación UG y Stanford

La presentación musical sirvió para estrechar la relación interinstitucional entre ambas universidades, a través de la cultura y las artes.



La Universidad de Guanajuato es la primera instalación educativa con la que la reconocida casa de estudios estadounidense, hace mancuerna en el ámbito musical.



“Intentamos buscar alguna alianza con otras escuelas pero no tuvimos éxito y la UG nos recibió con los brazos abiertos”, comentó Anna Wittstruck.



“Con este concierto no sólo queremos compartir nuestra música, sino ampliar nuestros conocimientos de política, el arte y cultura Latinoamérica”.



Además comentó que su visita busca romper los paradigmas de los mexicanos que pueden existir en la mente de los estudiantes de Stanford.



“Lo más importante que buscamos es que nuestros estudiantes convivan con la gente de aquí y no se deje llevar con los estereotipos que existen sobre los mexicanos. Lo esencial del intercambio es el conocimiento”, añadió.



Luego de su paso por tierras guanajuatenses la agrupación orquestal se presentó en el Senado de la República y en el Palacio de Bellas Artes, donde agotó localidades.