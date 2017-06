Fox también es 'mañoso': Morena

Previa a la visita de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena a León, Yeidckol Polevnsky Gurwitz ofreció una entrevista a am.



La secretaria general del partido invitó a la ciudadanía a que asista mañana a las 17:00 horas a la plaza principal con el fin de “luchar por un cambio verdadero”.

am: ¿Cuál es el objetivo de la visita de AMLO a León?



Polevnsky Gurwitz: Se convoca a militantes de otros partidos y a la sociedad civil para firmar un acuerdo de unidad, interesados en sumar esfuerzos con gente comprometida con el país, que quieran luchar por un cambio verdadero; que estén hartos, como creo estamos toda la sociedad, de tanta corrupción, tanta mentira, tanta manipulación dentro de todos los sectores del Gobierno y que quieran ser parte de la historia.



Será un evento histórico porque Morena es el único partido que está creciendo, que esta marcando la pauta de los cambios que quieren las mujeres, los jóvenes, toda la sociedad en México y que creo que nos hace muchísima falta porque ya estamos cansados de priístas, panistas, perredistas... todos gobiernan igual, dicen que son la alternancia pero lo único que alternan son los colores de la propaganda.

Tomando en cuenta que en Guanajuato no hay dirigencias municipales, ¿cómo piensa Morena revertir su presencia en el estado?



Se está trabajando para crear comités y ampliar la base del partido. Es importante tener a más gente participando para que no sean unos cuantos los que terminen votando o decidiendo el futuro de Morena.

¿Cuáles son las expectativas para Guanajuato en el 2018?



Vemos que Morena es un partido que está creciendo en forma importante en todo el país, es un partido muy joven que tiene 2 años y 10 meses de existir y en esos años ha podido competir a nivel de igual con los partidos más grandes, importantes, históricos y representativos del país y les ha venido ganando.



Si evaluamos la elección del año pasado el PRI y el PAN perdieron un millón de votos, el PRD perdió un millón 700 mil votos. Morena es el único partido que crece, que en el Estado de México y en Veracruz saca más votos que el propio PRI.



Estamos muy optimistas, vamos a seguir creciendo y se va a reflejar en Guanajuato.

¿Ya cuentan con un proyecto electoral para el 2018?



No, apenas trabajaremos en él. El próximo 9 de julio vamos a tener una reunión donde se dará a conocer cuál va a ser la mecánica de elección de candidatos, después los buscaremos; tendrá que se ser 50% mujeres y 50% hombres. Después de elegir y encontrar el método idóneo iremos a las votaciones.

En este sentido, ¿cuál seria el cambio que pretende Morena en comparación a otros partidos?



Nosotros hacemos todo diferente. Primero, la base es la que manda, es lo más importante; segundo, todas nuestras autoridades electas deben aportar el 50% de su salario a proyectos educativos para que jóvenes sin recurso puedan estudiar; tercero, si alguien tiene un mal comportamiento lo expulsamos de inmediato de Morena.

El ex presidente Vicente Fox Quesada ha declarado que AMLO no debe llegar a la presidencia en 2018, ¿qué opina de eso?



Lo retrata de pies a cabeza, ese es Vicente Fox... alguien que en lugar de hacer cosas creativas, importantes, trascendentes, esta pensando en hacer una campaña sucia que no es ni la de él.



La prensa le preguntó a Fox cómo le pensaba hacer, considerando que no tiene ningún ámbito de influencia, y el hombre se proyecta diciendo “yo tengo mis mañas”; él mismo lo dijo, todos sabemos que es mañoso pero que lo diga de esa manera es una pena.



Durante los 6 años que AMLO fue Jefe de Gobierno del entonces DF siempre marco la agenda -como él sí trabaja y se levanta temprano- y Fox solamente siguió esa agenda... creo que eso inquietó a Vicente y no lo deja sentirse bien.



Por otra parte creo a Fox le preocupa su pensión, el hecho de perder la pensión que tiene es algo que lo mueve, lo motiva.



Creo también que esta ofertándose para ver si lo contrata el PAN o el PRI para hacer esa campaña sucia, pero es muestra de las campañas sucias que ya ha enfrentado Andrés Manuel y de quién ha estado atrás de ellas. La campaña sucia que hizo para el 2006 definitivamente fue de parte de Vicente Fox.

Si bien el lema del partido es la “Esperanza de México”, pero con los presuntos actos de corrupción que se han ventilado, por ejemplo, el de la diputada Eva Cadena Sandoval quien recibió dinero en Veracruz para la campaña de López Obrador, ¿el partido pierde credibilidad?



No, se vio muy claro lo que hicimos con Eva Cadena... le quitamos la candidatura y la expulsamos del partido, la denunciamos ante la Fepade e hicimos la queja ante el Instituto Nacional Electoral, todo esto Morena hizo en las primeras 24 horas, nade ha trabajado tan rapido como Morena.



En el caso de lo local (David Alejandro Landeros) cuando tú vas a usar el nombre de Morena para ser candidato a diputado, por ejemplo, el partido te pide que firmes un compromiso el cual plantea no mentir, no robar, no traicionar... y él hizo las 3, suficiente para expulsarlo. A nosotros no nos importa quedarnos solos y perder espacios que se ganaron por Morena, no por ellos.



Lo que hacemos bien no lo reconocen. Cuando Fox hizo su campaña dijo que iba a sacar a patadas de Los Pinos a las víboras prietas y a las tepocatas, si Andrés Manuel hubiera usado ese término se lo acaban y todavía estuviéramos lidiando una batalla porque uso el término prieto en forma despectiva, a Fox nadie le dijo nada.



Cuando nosotros dijimos que no aceptábamos los resultados de la elección del Estado de México dijeron que López Obrador no respetaba la democracia y los resultados, cuando el del PAN salió a hacer grandes marchas, a dar gritos en Coahuila dijeron que era un defensor de la democracia... ahí esta el tema de como tratan distinto a Morena que al resto de los partidos.



Andrés Manuel sí trabaja de día y de noche y ha recorrido este país como nadie y conoce las problemáticas, Andrés viaja en avión de turista, en camioneta... los presidentes de otros partidos no van a todos los municipios, van en aviones privados, gastan y despilfarran el dinero y sin embargo sólo voltean y dicen “y Andrés Manuel de qué vive”.



Vive ahora porque tiene un sueldo de partido, pero antes, los que fuimos legisladores lo apoyamos y aportamos una parte por la fuerza que él llevo en las elecciones y para que se mantuviera en el movimiento.

¿Manejará el mismo perfil AMLO si es que gana la candidatura?



Toda la vida. A Andrés Manuel no le interesa ni lo apantallan los dineros, ni los lujos. Él lo que tiene es un enorme compromiso con la sociedad, con el pueblo y con hacer un cambio verdadero con los que menos tienen.