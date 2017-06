Margarita y Moreno Valle, de acuerdo en postura del PAN

El ex gobernador de Puebla y aspirante presidencial del PAN, Rafael Moreno Valle, se mantuvo en su posición y pidió la construcción de un frente amplio opositor para el 2018 y para ello pidió la unidad a los panistas.

Por su parte, Margarita Zavala avaló la construcción de un frente opositor del PAN con otras fuerzas políticas, pero pidió que el blanquiazul no pierda su identidad en una posible coalición para el 2018.



Al encabezar un evento con la militancia panista de Toluca en el Teatro Morelos de esta capital, Moreno Valle dijo que se debe buscar un gran frente amplio para lograr el cambio que México necesita en el 2018.

"La Comisión Permanente, de la cual formo parte, ya dio la autorización y el mandato para que busquemos la construcción de ese frente amplio opositor, y por supuesto, yo sé que muchos a veces piensan cómo vas a juntar el agua y el aceite, y déjenme decirles en primer lugar, que nosotros nunca negociamos principios ni valores", dijo.



Explicó que, por ejemplo, él está completamente en contra del aborto y fue muy claro a la hora de construir una alianza con el PRD, quienes sí lo apoyan y dijo que eso no podía estar a negociación.



"Yo he construido coaliciones exitosas, por ejemplo en lo personal, estoy totalmente en contra del aborto y yo fui muy claro cuando construí esa coalición para señalar que eso no podía estar a negociación, desde mi punto de vista la ley debe ser el referente moral de la sociedad y México es un país muy diverso en cualquier aspecto", destacó.

En entrevista en el evento "Diálogos sobre la situación de las mujeres en el Estado de México" en el municipio de Naucalpan, Margarita Zavala dijo que la identidad es lo que el PAN puede aportarle a una alianza y las condiciones deben ser muy claras para los ciudadanos, pues muchas veces no se ha logrado este objetivo.

"Yo estoy totalmente abierta a las alianzas, siempre he considerado que es importante atenderlas, sino considerarlas e incluso, aprobarlas, qué es lo que tenemos qué hacer en las alianzas, no olvidarnos que tenemos una identidad como partido y eso es lo que aportamos en una alianza al país y que al mismo tiempo este tipo de alianzas tienen que ser muy claras para los ciudadanos y eso lo hemos logrado muchas veces, otras veces no, pero de que lo podemos lograr sin duda alguna, estoy abierto a eso, al tema de las alianzas", dijo la panista.



Destacó que lo mejor que le puede pasar a México y a la política es que el PAN, presente un abanderado o abanderada cercano a la gente.



Aplaudió y dijo que está contenta de que el pasado jueves, los panistas se hayan sentado a discutir sobre la próxima contienda interna y hayan tenido un diálogo para concretar los primeros acuerdos.



"La verdad, por lo menos, ya nos sentamos a discutir algo, de hablar algo, qué es lo que yo le pido a los panistas y al país y a los ciudadanos que nos demos cuenta que estamos en un momento de urgencia, que los tiempos de México son los tiempos que nos están marcando a todos, caer en la cuenta de lo que necesitan de nuestro compromiso, de nuestra voluntad y esperanza, que en ese sentido, pues espero que el PAN no se atrase tanto, me da mucho gusto de que ya por lo menos lo estemos discutiendo", destacó.

Al preguntarle si hay piso parejo en la contienda interna para definir al candidato presidencial panista, dijo que esto se trata de que haya condiciones democráticas y sobre el método de selección del próximo abanderado presidencial del blanquiazul, dijo: "¡como quieran… quiero!".



Destacó que la critica que tiene hacia Ricardo Anaya, líder nacional y su posible aspiración presidencial se va a resolver de manera muy sencilla y es que no sea juez y parte, "así se irá resolviendo poco a poco".