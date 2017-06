Margarita Zavala no quiere que le hagan trampa

Margarita Zavala aseguró estar de acuerdo en que el PAN considere formar un frente amplio opositor para 2018, pero pidió que no haya trampas.



"Que se discutan las alianzas que se abran, ¿pero qué tiene que hacer el PAN? Fortalecerse internamente, buscar a la candidata más competitiva o al candidato, y presentarse frente a México.



"Se trata de que haya condiciones democráticas y como quieran quiero, pero que no me hagan trampa", dijo en entrevista al concluir un encuentro con mujeres en Naucalpan, Estado de México.



En la gira que realiza por el País, la ex Primera Dama afirmó que en la unión con otros partidos Acción Nacional no debe perder su identidad, porque esa es su aportación en una coalición.



Además, subrayó, tendrá que haber mucha claridad para los ciudadanos sobre dicho frente opositor.



Zavala expuso que las asperezas en la definición de la candidatura presidencial se erradicarán en la medida en que no haya juez y parte, en referencia al dirigente panista Ricardo Anaya.



Cuestionada sobre si quedó conforme con los acuerdos establecidos en la Comisión Permanente del PAN, en la que no prosperó su petición de que se adelantara la definición de un candidato, Zavala manifestó que, por lo menos, ya inició la discusión interna.



"Por lo menos ya nos sentamos a discutir algo, que es lo que yo le pido a los panistas y a los ciudadanos, darnos cuenta que estamos en un momento de urgencia, que los tiempos de México son los tiempos que nos están marcando a todos, y tenemos que darnos cuenta lo que se necesita de nuestro compromiso", sostuvo.



En su discurso en un salón de eventos, la panista remarcó ante decenas de mujeres la importancia de que haya autoridades honestas en el País, porque eso es lo que están exigiendo los mexicanos.



Dijo que los primeros responsables de ser honestos son las autoridades.



"En mi vida he tenido errores, quizá muchos, pero nunca he hecho algo de corrupción, nunca en mi vida.



"No tengo que ver con moches ni guardaditos, nada en mi vida tiene que ver con la corrupción, errores los que quieran, con la corrupción nada", afirmó Zavala sin hablar de su aspiración presidencial.