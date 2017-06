Se hizo la Tierra más pequeña

Hace 50 años, el 25 de junio de 1967, un domingo como hoy, la Tierra se volvió más pequeña, apenas una aldea... global.

Aquel día, entre 400 y 700 millones de seres humanos fueron testigos de un acontecimiento inédito: la primera transmisión multinacional de televisión, un programa llamado ‘Nuestro mundo’.

La producción, vía satélite y apoyada por el sistemas de microondas, que parece hoy un procedimiento prehistórico, fue en su momento una de las mayores proezas tecnológicas conocidas.

Elemento fundamental para lograrla fue el satélite Pájaro Madrugador, el primer artefacto comercial de su tipo, integrante del sistema Intelsat y que fue lanzado desde Cabo Cañaveral, Florida, el 6 de abril de 1965.

Aquel fue el primer instrumento que permitió un contacto directo y casi instantáneo entre Europa y Norteamérica, pues facilitaba transmisiones de televisión (un canal), teléfono (240 canales), fax y telégrafo.

Era un artefacto pequeño, con forma de tambor, medía 76 x 61 cm y pesaba 34.5 kg. Pero resultó muy aguantador.

Su funcionamiento tuvo un impacto inmediato en México, pues gracias a él pudieron verse la pelea por el campeonato mundial de peso pluma entre Vicente Saldívar y Howard Winstone, en 1965, y el Campeonato Mundial de Futbol de Inglaterra, un año después.

Pero su consagración llegó aquel 25 de junio, cuando mediante una operación que consistió en recibir señales de video de distintas partes del mundo y luego retransmitirlas, permitió aquel histórico programa.

En la emisión hubo una rica muestra. Arrancó con transmisiones desde clínicas de maternidad en diferentes países y, cuando llegó el turno de México, le dio la bienvenida al mundo Pedro Ferriz padre, justo a la 1 de la tarde con 7 minutos.

Tras una imagen del Monumento a la Raza, se pudo ver en el hospital vecino el parto de quien se llamaría Edmundo, hijo de María del Refugio Pérez Reyes y su esposa, Manuel García Gómez.

Más tarde, también apareció en un quirófano de su país el doctor sudafricano Christian Barnard, quién había revolucionado la cirugía cardiaca y aquel diciembre haria el primer trasplante de corazón de la historia..

Posteriomente, luego de haber visto a Maria Callas cantar en Beirut y a Franco Zefirelli dirigir su película ‘Romeo y Julieta’ desde Verona, México volvió a escena.

De acuerdo con testimonios recogidos en internet para esta remembraza, apareció el conductor León Michel afuera de Telesistema Mexicano (el antecedente de lo que hoy es Televisa) y emprendió un recorrido por la Plaza de las Tres Culturas, la calle 20 de Noviembre, que desemboca en el Zócalo, la Catedral, el Palacio de Bellas Artes y la Torre Latinoamericana.

Amalia Hernández con su ballet y Enriqueta Jiménez Chabolla, “La Prieta Linda”, desde Paseo de la Reforma, completaron el segmento que ofrecieron al mundo los mexicanos.

Artistas de talla internacional aparecieron también: Leonard Bernstein desde Nueva York, el pintor Pablo Picasso.

Una regla estricta alivió a la audiencia: la prohibición absoluta de que aparecieran políticos. Ya la grilla había afectado el proyecto, cuando los países del entonces bloque comunista decidieron abandonarlo como protesta por la llamada Guerra de los Seis Días, un conflicto en el que Israel derrotó de manera fulminante a Egipto, Siria y Jordania.

Toda la transmisión se hizo en vivo, por lo que los verdadaderos estrellas de la producción fueron los 10,000 técnicos, productores e intérpretes que la hicieron posible: 14 países participaron, fue vista en 31 naciones y la audiencia se calcula, con enorne holgura, entre 400 y 700 millones de televidentes.

Los créditos iniciales fueron acompañados por el tema del programa, interpretada en 22 idiomas por los Niños Cantores de Viena.

Para la anécdota quedó la participación del filosofo canadiense Marshall McLuhan, aquel que proclamó que el medio es el mensaje y el mundo, una aldea global: la emisión permitió confirmarlo.

Aquel programa, del que ahora solo nos acordaríamos los que tenemos más de 60 años, pervive por su magnífico final: la BBC invitó a participar a The Beatles y John Lennon y Paul McCartney compusieron para la ocasión ‘All you need is love’, en lo que fue un vibrante desenlace para la emisión.

A medio siglo de aquello, pocos de los protagonistas subsisten. Sobrevive, gracias al impacto del grupo y a la difusión de su música en formato digital, la hermosa canción de The Beatles.

Y también, quién lo dijera, el trasto que hizo todo posible.

Programado para operar 18 meses, el Pájaro Madrugador estuvo activo casi cuatro años. Fue desconectado en enero de 1969, aunque en junio y agosto de ese año fue reactivado por una falla en otro satélite.

En 1990, por el 25º aniversario de su lanzamiento, fue encendido brevemente y en la actualidad está inactivo, aunque continúa en órbita.

Que vaya para él un recuerdo emocionado hasta la órbita en la que mantiene su tránsito, que ya se antoja perpetuo.