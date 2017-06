Urge HRW indagar espionaje en México

La investigación sobre espionaje a prominentes periodistas y defensores de derechos humanos en México debe ser acompañada por instancias internacionales con el fin de legitimar y dar credibilidad a dicha investigación, afirmó Human Rights Watch.



"Yo sí creo que está en el mejor interés de las víctimas sino también del mismo gobierno buscar la cooperación de instancias internacionales prestigiosas y creíbles'', afirmó José Miguel Vivanco , Director para las Américas de HRW en entrevista con REFORMA.



"Esas instancias podrían aportar su "expertise", su peritaje o acompañar el proceso de alguna manera'', sostuvo Vivanco refiriéndose a instancias como la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos o expertos independientes del organismo.



"El gobierno actual tiene un problema serio y no es inteligente ignorarlo y es que hay una enorme falta de credibilidad sobre las investigaciones que se realizan por parte de la PGR y las autoridades judiciales en casos delicados como éste que podría comprometer a funcionarios públicos'', consideró.



"Y la falta de credibilidad está más que justificada porque el récord es muy pobre'', subrayó Vivanco en clara referencia a algunas de las investigaciones realizadas por la PGR como la de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.



"Creo que está en el interés de todos, de las víctimas de este espionaje, de la compañía israelí que vendió el software, y por supuesto también está en el mejor interés del gobierno y las autoridades el de tomar todas las medidas necesarias para darle a esta investigación la credibilidad que requiere", argumentó.



Por otra parte, al ser consultado sobre las declaraciones del Presidente de México, Enrique Peña Nieto, sobre el escándalo de espionaje que fueron interpretadas como una amenaza a los afectados, Vivanco lamentó los comentarios del Mandatario.



"Las expresiones del Presidente fueron muy desafortunadas'', lanzó Vivanco.



"Son desafortunadas porque efectivamente sugieren que la molestia del Presidente es mayor con las reacciones de las víctimas de este espionaje que con natural preocupación y molestia han dirigido sus reclamos al Gobierno de México que fue el que compró el software Pegasus'', observó.



"Es perfectamente natural que tanto periodistas como activistas y defensores de derechos humanos que han sido objeto de esta vigilancia hayan reaccionado expresando su frustración y preocupación'', agregó Vivanco.



"Porque este software , insistió Vivanco, que fue comprado por el Gobierno, ha terminado usándose no contra las mafias y los cárteles sino contra aquellos que realizan una labor noble y que además es central en una democracia''.



"Hubiéramos querido constatar una indignación por parte del Presidente por el hecho de que este instrumento ha sido utilizado justamente contra defensores y periodistas'', observó.



Explicó que HRW esperaría el compromiso inequívoco del gobierno de investigar esto a fondo con autoridades que puedan generar confianza y que con rigor se identifique a los responsables de este grave abuso.



Asimismo reconoció que el vocero de la Presidencia aclaró que Peña Nieto no había querido decir lo que dijo y que no quiso sugerir que investigaría a aquellos que acusaban al Gobierno de ser responsable de estos hechos.



"Esperamos que eso no ocurra y que las tareas se concentren donde deben estar que es en los responsables de este tremendo abuso", concluyó.