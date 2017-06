Lo capturan con arsenal, paga y sale libre

Cinco días después de ser detenido por transportar armas y más de 12 mil cartuchos, un hombre fue liberado por un juez federal tras pagar 15 mil pesos de multa.



Daniel fue capturado el sábado pasado en la carretera Morelia-Salamanca por elementos del grupo anti asaltos de Celaya.



En un recorrido de vigilancia éstos marcaron el alto al conductor de una camioneta Pathfinder con placas de Texas en el tramo caseta Cerro Gordo - caseta Mendoza.



El hombre de 22 años, identificado como Daniel R. con domicilio en Apatzingán, Michoacán, no comprobó la estancia legal del vehículo en el país.



Además los agentes encontraron que él mismo tiene antecedentes penales en Estados Unidos, donde estuvo preso cuatro años por posesión de droga.



Al hacer una revisión de la camioneta en compartimentos ocultos hallaron un arma corta, armas largas desarmadas, cargadores y miles de cartuchos, por lo que el hombre fue detenido.



En el nuevo catálogo de delitos del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio no se contempla con medida cautelar de prisión preventiva oficiosa el delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, de la Armada y Fuerza Aérea; ayer el juez federal Francisco Enrique Manuel Negrete Márquez determinó que con el pago de 15 mil pesos Daniel podrá llevar su proceso penal en libertad condicional.



Además, para garantizar que no salga del estado y pueda llevarse a cabo el proceso penal adecuadamente, cada 15 días tendrá que acudir a firmar un registro al Centro de Justicia Penal Federal, en Guanajuato capital, durante los cinco meses que duren las investigaciones del caso.



El Ministerio Público tienen hasta el 23 de noviembre para concluir las investigaciones sobre la procedencia de las armas y la camioneta, y para conocer si el detenido pertenece a algún grupo del crimen organizado.