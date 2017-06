El Tri desea que su rival sea Chile

En el seno dela Selección Nacional mexicana hay divisiones.

Unos dicen que ojalá les toque Chile en semifinales de la Copa Confederaciones, a otros les da igual. Cuestión de óptica. A pocos se les ha olvidado el 0-7 que en la Copa América del año pasado le indilgó la selección andina a la de México. El escenario podría darse en caso de que los chilenos queden en primer lugar de grupo, que se definirá este día cuando terminen los juegos de la primera fase.

Juan Carlos Osorio fue de los más afectados en ese juego y cuando se le pregunta al respecto, trata de verlo con simpleza, casi con indiferencia. "Este torneo es totalmente diferente a la Copa América, nos enfrentaremos en contra de quién nos corresponda", dice el técnico de manera fría.

Mas hay otros que sí quiere verse ante los chilenos. Detrás de las críticas que se llevó Osorio en ese juego estuvo Guillermo Ochoa, el portero titular en aquellos octavos de final. Al guardameta no le interesa si La Roja se le vuelve a poner enfrente: "Todo el mundo quiere que juguemos contra ellos, así que si nos toca Chile, pues bienvenido sea", dice el portero.

Por otra parte, Javier Hernández no deja de ser diplomático: "El que sea, el que sea será un gran rival, al que nos vamos a preparar. Lo que pasó ya no nos interesa, lo que queremos es jugar ese partido".

Con respecto al triunfo frente a los rusos, Osorio afirmó que el Tricolor, "mereció ganar y estamos muy contentos con el resultado y el rendimiento del equipo. Es un triunfo muy importante para el futbol mexicano, el marcador pudo haber sido un poco más amplio de haber tenido mejor circulación de la pelota y elegir mejor en el último pase", asegura.

CIFRAS

4 Goles ha recibido el equipo mexicano en esta Confederaciones; la zaga, la línea a mejorar.

225 Minutos tiene Héctor Herrera, el jugador más activo del técnico colombiano en esta Copa.