Realizando alianzas

En el mundo globalizado se requiere del trabajo en equipo; este es uno de los requisitos que están pidiendo los empleadores a las instituciones de educación superior, ya que sin esta competencia será difícil tener los logros que exigen las organizaciones actuales.

Las empresas de los clúster automotrices y todo el círculo de proveedores exigen tener logros con la participación de equipos de trabajo de alto desempeño, esto esta actividad es muy bien valorada por los liderazgos que se ejercen en el mundo de los negocios.

Otra de las actividades muy valoradas para poder crecer e incluso realizar objetivos globales de las empresas son las relaciones con otras organizaciones que dan una mayor riqueza y que pueden crear sinergia (concepto utilizado para nombrar a la acción de dos o más causas que generan un efecto superior al que se conseguiría con la suma de los efectos individuales), como decía mi maestro Octavio Rivas es cuando en la cancha de futbol los once jugadores están tan acoplados que parecen 22.

Teniendo consciencia de lo anterior, me sentí contento en la semana ya que me tocó presenciar dos acontecimientos de pacto de alianzas estratégicas entre organizaciones que seguramente estarán enriquecidos por las características de unos y otros. Recuerdo que me dijeron que en la diversidad está la riqueza.

El primero de estos hechos tiene que ver con organizaciones de la sociedad civil, que en pos de llevar a la práctica su compromiso como ciudadanos, están uniendo sus fuerzas para lograr el

sueño de que las y los irapuatenses podamos tener una mejor calidad de vida. Desde luego la problemática es muy amplia y las organizaciones que se dedican a tener un trabajo de observación sobre transparencia y rendición de cuentas que va a incidir sobre la problemática de corrupción e impunidad (que bueno que han firmado los tres poderes del estado la Declaratoria para implementación de acciones de un gobierno abierto para consolidar así mayor transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas; esperemos que no sea esto sólo de foto, si no que tenga verdaderos resultados y que genere confianza en la población que tanto se necesita).

El otro acontecimiento tiene que ver con un pacto para unir fuerzas e incidir más fuertemente en la construcción de cultura de paz. Esto se realizó entre el bachillerato de la UQI y Colegio de Guanajuato para el Desarrollo; esta asociación estratégica se concretó con la entrega de Bandera de la Paz al Bachillerato para tener un referente que recuerde que hay que trabajar en pensamientos, palabras y acciones para la construcción de una sociedad en paz. Esperamos incidir en la mente de las y los jóvenes para que en vez de instalar ahí pensamientos violentos o de guerra, se instalen pensamientos de paz y amor. Deseamos que tenga un buen seguimiento, de manera que se pueda también apoyar con el granito de arena a través de un acrecentamiento de cultura de paz que certifique, como dice la UNESCO, que es en las mentes de las personas en donde hay que poner la idea de que la paz es un derecho y sí es posible vivir en ella.

Acabamos de pasar los días más largos del año, ya que en esta semana ha entrado el verano; esta es una de las cuatro estaciones de las zonas templadas. Es la más cálida de ellas. El verano se caracteriza porque los días son más largos y las noches más cortas. Astronómicamente, el solsticio de verano (alrededor del 21 de junio) marca el comienzo de esta estación, y el equinoccio de otoño, es temporada de vacaciones en las escuelas y recordatorio de la fuerza que tiene la luz del sol. Ésta también es buena alianza entre la tierra y el sol.

