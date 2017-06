Intenta robar vivienda; lo detienen

Tras intentar robar una vivienda en la colonia Magisterial, un hombre identificado como Jorge Alberto, fue detenido por elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de Irapuato, así lo dio a conocer la dependencia.

A través de un comunicado señalaron que esta persona, de 38 años de edad, cuenta con tres órdenes de aprehensión en su contra y además es uno de los objetivos prioritarios de la corporación.

Sin embargo, Claudia Elizabeth Mata Avalos, directora de Procesos de la Sub Procuraduría de Justicia de la Región “B”, señaló desconocer esa información y sí cuenta o no con órdenes de aprehensión. Además, señaló que Jorge Alberto no está detenido, ni mucho menos presentado ante el Agente del Ministerio Público.

De acuerdo a la Secretaría de Seguridad, Jorge Alberto fue detenido por elementos de la Policía Preventiva, la noche del sábado cuando intentaba ingresar a un domicilio.

Los uniformados vieron a esta persona dentro de la vivienda; sin embargo, al ser descubierto por la policía preventiva, intentó escapar de ellos, pero no lo consiguió.

Al ser trasladado a los separos municipales, se verificó que cuenta con 3 órdenes de aprehensión, complementadas por el Ministerio Público; además de 4 ingresos a barandilla por portación de arma de fuego, robo de vehículo y robo domiciliario.