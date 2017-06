'Checo' explota contra su compañero de equipo

El piloto mexicano Sergio Pérez se retiró del Gran Premio de Azerbaiyán tras un incidente con su compañero Esteban Ocon para terminar su racha de 37 carreras finalizadas.

La suspensión delantera del monoplaza de "Checo" se rompió al recibir un golpe de su coequipero durante la vuelta 21. El mexicano regresó a la carrera en el puesto 16.

Dicho incidente se generó cuando Vettel le dio un cerrón a Hamilton. A 10 vueltas del final no le quedó más a Sergio Pérez que retirarse del circuito de Bakú.

Hamilton y Vettel como microbuseros. Los líderes del campeonato de la Fórmula Uno, Sebastian Vettel (Ferrari) y Lewis Hamilton (Mercedes) protagonizaron un enfrentamiento en el Gran Premio de Azerbaiyán.

Durante la carrera, el alemán y el británico se mantuvieron muy cerca el uno con el otro. En una curva, Hamilton frenó su bólido para que Vettel chocara por detrás.

"La Fórmula Uno es para adultos. Su maniobra no era necesaria", dijo el germano, quien culminó en cuarto lugar. Salíamos de la curva, él empezó a acelerar y después frenó muy rápido, que no me dejó reaccionar y no pude parar a tiempo", agregó.

Después del impacto con el Mercedes, el piloto de Ferrari se colocó junto al auto de Hamilton y le pegó en el costado. Vettel recibió una sanción por conducir peligrosamente.

"Eso no es un ejemplo para los niños que nos miran", replicó Hamilton, quinto en el circuito de Bakú. "Esa no es una actitud de un tetracampeón de la Fórmula Uno".

Con el octavo GP concluido. Vettel se mantiene como puntero en la tabla de pilotos, con 153 puntos. Hamilton es segundo, con 139.