El próximo jueves las selecciones de México y Alemania se juegan su pase a la final de la Copa Confederaciones Rusia 2017, con lo que se suma una edición más de estos duelos que han dejado momentos memorables en distintas competiciones.



La más dolorosa

El sábado 21 de junio de 1986, en el estadio Universitario de Nuevo León, México enfrentó a la República Federal de Alemania por el pase a semifinales del Mundial que se celebraba en casa. Con el aliento de los regiomontanos y el paso invicto de una selección que comandaba el legendario Bora Milutinovic, las expectativas de que el Tri alcanzara unas semifinales mundialistas eran muy altas, sin embargo, el desenlace es recordado como una de las grandes "tragedias" del balompié mexicano.

Mexicanos y alemanes occidentales empataron en tiempo regular y en el alargue sin goles, pero aún escuece en la memoria de los aficionados verdes la decisión del árbitro colombiano Jesús Díaz, de invalidar en tiempo extra un gol de Francisco "El Abuelo" Cruz por una falta de Hugo Sánchez dentro del área germana, que hubiera representado el triunfo.

El desenlace se dio desde los once pasos y en cierta medida ahí surgió la creencia de que los penales eran "malditos" para México. Con un contundente 4-1 Alemania pasó a semifinales y de ahí a la final que perdería con argentina, mientras el Tri se llevó la amargura de la eliminación en el quinto partido del Mundial México 86.



Los tenían en un puño

En Francia 1998, una generación brillante de futbolistas mexicanos dirigidos por Manuel Lapuente sorprendió a la afición al alcanzar octavos de final tras superar un difícil grupo, donde estaban Holanda, Bélgica y Corea del Sur. Debutó el Tri venciendo 3-1 a los coreanos y después consiguió un par de empates ante los europeos (2-2), viniendo de atrás en ambas ocasiones.

Un tercer europeo apareció en el horizonte y fue nada menos que Alemania. Aquel 29 de junio de 1998 la empresa lucía muy complicada, pero México se fue al frente 1-0 con gol de Luis Hernández.

Los de Lapuente jugaban mejor ante unos alemanes que lucían desesperados, y en una arrancada de Jesús "Cabrito" Arellano, se presentó la gran oportunidad del balompié azteca de vencer a un gigante. El atacante encaró a los germanos y el balón salió con rumbo a la portería, pero dio en el poste. Cuauhtémoc Blanco recogió el rechace y le puso en bandeja de plata el gol a Hernández, pero éste pateó muy débil y entregó el esférico a las manos del portero Andreas Koepke.

Posteriormente los goles de Jürgen Klinsmann y Oliver Bierhoff sepultaron al Tri, que se quedaba en el "ya merito" y a un paso del quinto partido.



La tercera no fue la vencida

En la Copa Confederaciones de 2005, un año antes del Mundial Alemania 2006, México debió verse de nuevo las caras ante los alemanes, y como en las otras dos ocasiones, la derrota fue para los aztecas. Aunque este tropiezo (4-3) no fue tan doloroso como los anteriores, pues se disputaba el duelo por el tercer y cuarto lugar del certamen, sí demostró que la Selección Mexicana es capaz de competir ante la real elite del futbol mundial, pero también dejó patente que no les puede ganar por más bien que juegue. El jueves habrá otra oportunidad de cambiar la historia.



La vez que sí se pudo… fue en categorías juveniles

Aunque la Selección Mexicana sí ha podido vencer a de Alemania en un Mundial… pero Sub 17. En 2011, durante la edición celebra en México, ambos combinados se enfrentaron el 7 de julio en Torreón, Coahuila, en semifinales. El Tri venció 3-2 a los germanos, con aquel gol de último minuto de Julio Gómez, quien llevaba la cabeza vendada tras un golpe que le provocó un profuso sangrado. En la final, México venció a Uruguay 2-0 y fue campeón mundial de la categoría por segunda vez en su historia.