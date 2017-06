Aplaude Ling por fallo de basura

El dirigente municipal del PAN, Alfredo Ling Altamirano aplaudió la resolución del nuevo fallo en el tema de la recolección de la basura, que resolvió este pasado viernes la administración municipal.



Aseguró que el Municipio se encuentra perfectamente blindado jurídicamente en caso de que Red Recolector cumpliera su amenaza de demandar.



Por otra parte Ling respondió a los señalamientos de que al dar la concesión a la empresa PASA se estaría convirtiendo en un monopolio, ya que no se le están dando las tres zonas y que el hecho de que sea la encargada del relleno sanitario, explicó que no es negocio para ellos pues quien pesa y paga las toneladas de basura es el SIAP.



'Por lo tanto se rompe la cadena que quisieron prefigurar para amedrentar a nuestros regidores para que evitaran esta situación', subrayó.



Además recordó que fue la pasada administración la que renovó la concesión por adelantado a la empresa PASA por quince años más.



'A mí me queda claro que el tema es político, los ataques no son jurídicos y si hay algo que resolver que se dirima en los tribunales', concluyó.