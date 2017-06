La Olla: Violencia, sin respuestas

¿Y ahora, qué hacemos?

Guanajuato está que arde. La violencia crece y crece, y a las autoridades se les terminan las ideas.



De enero a mayo en el estado de Guanajuato se registraron 579 víctimas de homicidios dolosos, mientras que en el mismo periodo del año pasado fueron un total de 403, es decir, un incremento en un año de ¡¡44%!!, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.



En mayo el número de víctimas de homicidios dolosos en Guanajuato sumó 120, como nunca.



La semana que termina fue de terror todos los días. Una niña de 3 años de edad y su papá ejecutados en Silao por una equivocación, caso del que se presumen detenidos; una masacre en un bar de Apaseo el Alto en el que siete personas murieron y otros diez están lesionados, y los responsables siguen libres. Y para terminar de llorar un Juez Federal decide que un detenido con un arsenal enfrente el proceso libre.



En municipios como León los focos de alerta están rojo desde hace rato.



El secretario de Seguridad Pública, Luis Enrique Ramírez, informó a los integrantes de la Comisión de Gobierno y Seguridad esta semana que de enero a mayo en León se registraron 155 homicidios dolosos, cuando el año pasado en los mismos meses fueron 73, un incremento del ¡¡ 112 por ciento !!



El último reporte publicado el 12 de junio de la organización “México Evalúa” sobre los 50 municipios más letales del País, colocó a León en el segundo peor lugar después del anuncio de la estrategia para neutralizar el homicidio intencional que hiciera el presidente Enrique Peña en agosto 2016 durante la XI Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Antes de eso León ocupaba el lugar 14.



En esa lista de los 50 violentos Celaya pasó del lugar 16 al 26 e Irapuato del 40 al 38.



León está en el nada honroso grupo de los 15 municipios que durante los ocho meses antes y ocho meses después de la intervención que se anunció con “bombo y platillo”, su tendencia es a la alza. Esos son: Tijuana, Baja California; Guadalupe y Calvo, Chihuahua; Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc en CDMX; Torreón, Coahuila; Manzanillo, Colima; Acapulco, Zihuatanejo y Chilapa, Guerrero; Uruapan, Michoacán; Cuernavaca, Morelos; Culiacán, Sinaloa; Cajeme, Sonora y Reynosa, Tamaulipas.



La Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de León, que preside Rocío Naveja, desde el viernes pidió una cita privada al gobernador Miguel Márquez para externar su preocupación sobre los índices delictivos y ver cómo pueden sumarse a presionar por las reformas necesarias para evitar la impunidad.



Márquez regresó hace una semana de Japón y reiteró el discurso de las leyes laxas contra quienes portan armas de fuego y roban combustible, lo que provoca impunidad, y endilgó a las autoridades federales no atender la delincuencia organizada de narcomenudeo y huachicol. Y no le falta razón en eso, pero también se evidenció desgastado, sin ideas para hacer lo que toca al Estado, que no es poco.



El delegado de Gobernación en Guanajuato, el priísta que sueña con estar en la boleta 2018, Javier Aguirre, lo encara y le pide no evadir su responsabilidad pues es él quien preside el Grupo de Coordinación de Seguridad en el que están sentadas las autoridades de los tres niveles de Gobierno.



Uno y otro defienden su parcela y en ambos casos la ausencia es la autocrítica. Aguirre Vizzuett presume el respaldo Federal para disminuir por ejemplo el delito del robo al tren, pero no se dice nada de la debilidad de instituciones como la Delegación de la PGR para combatir el narcomenudeo. Tampoco para cuándo regresan los elementos de la Gendarmería que eran 600 y quedan hoy 150.



En tanto que Márquez calla cuando se le pregunta de la violencia en León y manda con el Alcalde. Tampoco parece haber atrevimiento para una evaluación transparente del programa Escudo y no se sabe cómo es que van a atender las más de 47 mil carpetas de investigación que la Procuraduría General de Justicia del Estado tiene abiertas y sin concluir, según datos oficiales del INEGI. Y en un tema tan estratégico como es la política de prevención del delito se desconoce el plan del Estado.



El secretario Álvar Cabeza de Vaca y el procurador Carlos Zamarripa deben explicaciones.



Los gobiernos locales tampoco muestran capacidad de reacción. No hay elementos policiacos suficientes en cantidad y calidad, ni tecnología, poca tarea de prevención y menos de inteligencia.



En todo el País en mayo los homicidios dolosos alcanzaron el nivel más alto desde 1997. La cifra fue de 2 mil 186 carpetas de investigación abiertas, superando a mayo de 2011 que registró 2 mil 131.



También es cierto que la organización Desarma México reveló que el 58 por ciento de los 79 mil 493 homicidios dolosos denunciados de 2012 a abril de 2017 en todo el País, se cometieron con arma de fuego, una tendencia que está a la alza pues en la anterior administración federal fue un 52 por ciento.



La violencia recrudece en el País, y Guanajuato está obligado a encontrar sus propuestas respuestas.

Basura, a lo que sigue

La mayoría del Ayuntamiento se armó de valor para quitar la concesión de dos zonas del servicio de recolección de la basura a la regiomontana Red Recolector, que costaba un dineral a los leoneses.



La empresa ganona fue otra regia, Promotora Ambiental de la Laguna S.A de C.V. cuya oferta económica a 20 años, según el análisis del Municipio, ahorrará 2 mil 700 millones al presupuesto.



El gran reto ahora es hacer cumplir a PASA con un servicio de calidad y plantarle cara con autoridad para evitar abusos al tener dos de las tres zonas de la recolección y la operación del relleno sanitario.



PASA ganó la concesión del relleno sanitario en el año 2001, cuando el actual síndico Luis Ernesto Ayala Torres era el Presidente Municipal y en mayo de 2014 (dos años antes de terminar la vigencia) se le extendió otros 15 años para tratar la basura, es decir hasta el año 2031. Eso fue al mismo tiempo que se le aprobó esa extensión fue que se asignó a GISA y Red Recolector el servicio de recolección.



Y no ha sido fácil hacerles cumplir las normas ambientales en el relleno. Por ejemplo en 2012 la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) que comanda el leonés Juan Pablo Luna le aplicó una multa de 521 mil 730 pesos y clausura por irregularidades en la ejecución de obras no autorizadas por el Instituto Estatal de Ecología. PASA acudió ante el Tribunal Contencioso y ganó.



En información del mes de abril pasado la Dirección de Gestión Ambiental del Municipio realizó una inspección en el relleno denominado “El Verde” que derivó en algunas observaciones por su manejo.



“Se observó la falta de geomembrana en un canal que desemboca a un cárcamo ubicado a un costado de la celda siete, a lo cual se recomienda la implementación de geomembrana a lo largo del canal a efecto de que el lixiviado no se filtre a suelo natural. Así como la exposición de residuos a cielo abierto en algunas celdas a lo que se recomendó realizar las operaciones de cobertura y de compactación de forma diaria”, dice un resumen del resultado de la visita que solicitó am a la dependencia municipal.



Otro asunto es que la recolección de basura en León ahora se paga por tonelada al ingresar al relleno. El Municipio tendrá que tener lupa 24 horas para que no los sorprendan en el pesaje de la basura.



Pero lo más importante es hacer que llegue menos basura al relleno, reciclarla y darle valor. El Sistema Integral de Aseo Público (SIAP) que dirige Roberto Centeno y cuyo Consejo preside el zapatero Miguel García, tiene en marcha un plan piloto de separación y reciclaje que deberá arrancar en serio.



En tato la “guerra” seguirá en los tribunales pues Red Recolector no doblará las manos a la primera. Su principal argumento legal es que el Ayuntamiento debió confrontar sus propuesta con la de los que ganaron las demandas, que fueron los exrecolectores JS Hermanos y Víctor Castillo, pero no con todas.



Al final los exrecolectores de casa tampoco fueron considerados en el nuevo fallo pues su oferta (por un error en su fórmula de actualización anual) era aún más cara. Ellos no han manifestado molestia, lo que querían era demostrar que lo que se había hecho en el 2014 estuvo mal, y eso ya lo lograron.



Hoy el PRI y la exalcaldesa Bárbara Botello advierten del error de quitar la concesión a Red Recolector, pero hace un año era el jefe nacional del PRI, Enrique Ochoa, quien arremetía contra el gobierno local de Querétaro acusando irregularidades en asignarle el servicio a la misma empresa.



Mañana lunes los regidores Federico Zermeño y José Luis Manrique, presidente y secretario de la Comisión Técnica Especializada para reponer el fallo, y el director general del SIAP, Roberto Centeno, están invitados a las 19:30 horas al Comité Municipal del PAN para hablar de la decisión tomada.



A los leoneses toda esa grilla les importa un comino, quieren un buen servicio al mejor costo. Punto.

Morena, a pisar acelerador

Hoy Andrés Manuel López Obrador está en León en su anticipada campaña por llegar a Los Pinos.



Ya veremos el poder de convocatoria del presidente de Morena a las 5 de la tarde en la Plaza Principal, donde seguro no perderá oportunidad para responder a su acérrimo rival, Vicente Fox, quien se propuso la encomienda de ser una ‘piedrita en el zapato’ contra AMLO (como con Donald Trump).



AMLO encontrará un numeroso sector de la población de desencantados con la política y los partidos tradicionales como PAN y PRI.



Pero también le servirá para darse cuenta que su estructura en Guanajuato todavía es muy débil y además dividida. Si bien en el 2015 lograron colocar seis regidores (Guanajuato, Irapuato, Salamanca, Celaya, Silao y Apaseo el Grande) y un diputado local plurinominal, su prometida agenda no aterrizó.



El regidor de Celaya, Ynés Piña fue expulsado por aprobar la deuda municipal de 350 millones de pesos. El primer regidor de Guanajuato, José Mendívil, a penas llegó y pidió licencia y su suplente, Jaime Emilio Arellano, es parte del grupo “Morenos Trabajando” que cuestiona a la dirigencia estatal.



El diputado local David Landeros, electricista leonés que llegó al cargo favorecido por una tómbola, renunció a Morena horas antes de que lo expulsaran luego del escándalo de los videos en los que involucra a sus asesores de mal manejo de recursos de la bancada y que el Jefe Estatal le pide dinero.



En los hechos no destacó ninguna iniciativa legislativa, posicionamiento, o punto de acuerdo. Nada.



Los “Morenos” critican al dirigente estatal Ernesto Prieto Jr. -antes fue su papá Ernesto Prieto- por falta de transparencia y rendición de cuentas del uso de prerrogativas, de democracia y de trabajo de partido. No a todos cayó bien eso de donar 50% del ingreso a las universidades Morena en Ciudad de México.



Hace rato que tampoco tienen dirigencias municipales y se organizan con representantes distritales.



Este año Morena recibe de recurso público en Guanajuato un total de 9.2 millones.





Verde y la política a la José Alfredo

El Partido Verde Ecologista en Guanajuato ya también está ‘calentando motores’ rumbo al 2018.



Esta semana comenzó una imaginativa campaña de al menos 15 espectaculares a instalar en los municipios del corredor industrial aprovechando las frases del emblemático José Alfredo Jiménez, para cuestionar problemas como la violencia en Guanajuato y León, o la contaminación en Salamanca.



“Bonito León Guanajuato, lástima de inseguridad”; “en León, la vida no vale nada, 163 homicidios en 2017”; “Caminos de Guanajuato que pasas por tantos pueblos inseguros y descuidados”; “no pases por Salamanca que ahí me hiere el recuerdo, y el aire contaminado”, son algunos de los mensajes que leerá usted.



Estarán colocados al menos durante los siguientes dos meses y no dude que pronto aparezcan más.



La campaña está a cargo de la dirigencia estatal que por unos días más todavía comanda Carlos Chacón; la secretaria de Organización es la diputada Betty Manrique; de Asuntos Electorales el regidor leonés Sergio Contreras y en la cartera de Comunicación Social el exdiputado Daniel Olaf Gómez.



El PRI Guanajuato también ya colocó espectaculares de la campaña “Hablemos Claro”, en los que difunden los resultados de las encuestas ciudadanas sobre la percepción de desencanto por la inseguridad, pobreza, salarios.