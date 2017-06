Ofrece un millón de recompensa por cada sicario

Miguel Ángel Yunes, Gobernador de Veracruz, reveló este domingo el rostro de los presuntos homicidas de dos elementos de la Policía Federal (PF), y por los cuales ofreció un millón de pesos de recompensa.

El Mandatario local presentó un video en el que se aprecia a cuatro individuos que ingresan a un restaurante en el Municipio de Cardel, donde estaba el comisario de la PF, Camilo Castangé, y dos elementos más de la corporación que fueron atacados.







El panista relató la manera en la que los agresores se acercaron a los oficiales y se colocaron estratégicamente en una mesa cercana, con la finalidad de asesinarlos.







Tras pedir la colaboración de la ciudadanía, Yunes anunció que su Gobierno entregará una recompensa de un millón de pesos por cada uno de los cuatro individuos involucrados.







"Si su denuncia nos conduce a la detención de estas personas, recibirán una recompensa de un millón de pesos", aseguró.







El Gobernador aseguró que la información podrá ser proporcionada de manera anónima al número 01-800-2266646.







En un mensaje a la opinión pública, el panista lamentó la jornada violenta que vivió ayer el estado de Veracruz, que incluyó el asesinato de cuatro menores en el Municipio de Coatzacoalcos.







En este caso, informó que la Fiscalía General del Estado asignó a un fiscal especial para realizar las investigaciones.







Yunes adelantó que cuentan con información que podría vincular la ejecución de los niños con un hecho de violencia en el que se vio involucrado su padre un día antes.







"Ya hay elementos para actuar contra los responsables", dijo.







El Mandatario advirtió que el clima de violencia no amedrentará a su Gobierno, y descartó la posibilidad de construir un pacto con las organizaciones delictivas.







"Quienes plantean como solución un pacto con la delincuencia piden, en el fondo, que dejemos los bienes de 8 millones de veracruzanos en manos de delincuentes", sostuvo.







"A mí no me eligieron para pactar con la delincuencia organizada. Vamos a seguir con esta batalla y no vamos a dar ni un paso atrás".







El Gobernador agradeció la colaboración de la Administración federal, de las Fuerzas Armadas y, en particular, del Presidente Enrique Peña Nieto.