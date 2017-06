Pagará Ruta 40 por asesinato de Valería

Debido a que la unidad de transporte público en la que fue asesinada la niña Valeria de 11 años, en Nezahualcóyotl, Estado de México, no contaba con seguro, choferes y concesionarios de la ruta 40, a la que pertenecía la combi, aceptaron indemnizar a la familia de la víctima, se informó en "10 En Punto", noticiario de Denise Maerker.



Hace 16 días, el cuerpo de Valeria fue encontrado en una combi; el principal sospechoso fue arrestado y aparentemente se suicidó en prisión.



En el espacio de Noticieros Televisa también se señala que José Octavio, el presunto asesino, no contaba con licencia de chofer.



"No hay dinero económico que pague una vida, lo sabemos perfectamente, pero legalmente se va a proceder a lo que determine el Ministerio Público, y la empresa se hace responsable", expresó Edmundo Ranero, secretario de Movilidad del Estado de México.



--Irregularidades en la Ruta 40



En la información de Noticieros Televisa se detalle que 360 combis forman parte de la ruta 40. Del total de vehículos han sido inspeccionados 200, de los cuales sólo 35 cumplen con los requisitos para brindar servicio.



Más de 10 años de servicio, falta de documentos y seguro, así como vidrios polarizados, son algunas de las fallas encontradas en las combis.



En los próximos días se determinará si la ruta regresará a dar servicio, mientras tanto, el padre de Valeria lamentó que las autoridades hayan actuado para señalar las fallas en el transporte público hasta el homicidio de su hija.