Ultiman a policías durante ataque en Chihuahua

Un enfrentamiento en la zona serrana de Chihuahua dejó como saldo dos policías estatales muertos, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

El hecho se registró el sábado en la comunidad de Las Varas, en el municipio de Madera, donde elementos de la Comisión Estatal de Seguridad se enfrentaron con sujetos armados luego de que éstos atacaran a agentes cuando se encontraban en un hotel.



La FGE reportó que se logró detener a un sujeto que portaba varias armas, entre ellas una calibre .50 conocida como Barret.



Los policías muertos fueron identificados como Juan Humberto Olivas Lozoya y Alejandro Reséndiz Valencia, cuyos cuerpos fueron localizados a un costado de una pick up tipo Frontier, de la Policía Municipal que estaba quemada.



La FGE desplegó agentes estatales con el apoyo de elementos de la Secretaria de la Defensa Nacional y la Policía Federal, con la utilización de un helicóptero Black Hawk.



“Los agentes caídos en cumplimiento de su deber iban tras de sujetos que momentos antes habían disparado ráfagas de armas largas a los Elementos de la Agencia Estatal de Seguridad División Policía Vial, que se encontraban en el interior del hotel ubicado en Madera, ataque en el que no hubo oficiales heridos”, señaló la FGE.



Agregó que dentro del operativo aéreo y terrestre para dar con los responsables, policías de la Agencia Estatal de Investigación detuvieron a un sujeto que les hizo fuego con armas de grueso calibre en una brecha de la citada población.



“Los agentes repelieron la agresión, hiriendo a quien dijo llamarse Pedro Alberto P. F, de 33 años, originario de Mérida, Yucatán, asegurándole una pick up Ford F350 con reporte de robo y sin placas de circulación, y a bordo traía un fusil de asalto AK-47, un fusil Barret calibre .50mm y una pistola calibre .40mm”, comunicó la FGE.



Debido a la peligrosidad del detenido, los agentes lo trasladaron a la ciudad de Chihuahua, donde recibe atención médica y se encuentra a disposición de la Fiscalía General del Estado y la Procuraduría General de la República.