Denuncian a funcionarios

Personal del departamento de Asesoría Jurídica fue denunciado ante Contraloría Municipal por interferir en un asunto legal entre particulares, además de enviar citatorios sin algún sustento legal.

La afectada, Alma Delia Arroyo, señaló que el pasado 16 de junio recibió un citatorio del departamento Jurídico del Gobierno Municipal para presentarse el 19 a la 1 de la tarde; dicho documento fue firmado por el licenciado Gerardo Carapia, titular del área.

Al presentarse al lugar se encontró con la licenciada Alison Moreno, de Asesoría Jurídica, quien se encontraba con la contraparte con la cual Alma mantiene un litigio y que según, dijo la afectada, mantiene amistad con la funcionaria.

“Cuando vengo al lugar me doy cuenta que desafortunadamente la licenciada Alison está haciendo funciones que no le corresponden, que está faltando a su ética. El interés que yo tenía sobre esta cuestión es una cuestión particular, una situación personal que ella estaba apoyando a una amiga y se está valiendo de su puesto, de su trabajo”.

Ante la situación, la afectada asistió en días pasados a presentar su denuncia a Contraloría Municipal por la prepotencia con la que fue tratada.

“Desde que entramos está la cuestión de prepotencia en donde me acompaña mi esposo pero le dicen que él no puede entrar, que yo me siente y él se salga. Yo me siento triste porque es una sola persona que está actuando para dañar a la administración”.

La queja con número de expediente SEMO/73/2017 ya se encuentra en Contraloría Municipal. Alma Delía dijo que espera se actúe conforme a ley para evitar que se presenten estos tratos.