Exigen jornaleros tener salario digno

Se realizó el Foro Regional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas para analizar la situación que viven los trabajadores agrícolas de la región.





Sus principales exigencias son establecer un salario mínimo que cubra sus necesidades, y tener acceso a los principales programas, prestaciones y apoyos que otorga la ley.





“La situación de los jornaleros que viven es desigual con otros trabajadores formales del país, lo que hemos visto desde afuera es que no tienen las prestaciones de ley, no hay seguro social, no dan el séptimo día (descanso), el pago de horas extras, no cuentan con reparto de utilidades que establece la ley, no hay apoyo a mujeres embarazadas, no contratos, no tienen un salario justo de acuerdo a la actividad”, resaltó Cosme Amaro García, secretario de Asalariados del Campo y Migrantes del Comité Ejecutivo Nacional de la Central Campesina Ganadera.





En el evento en el que estuvieron presentes 230 jornaleros de San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato, Michoacán y Jalisco, se informó que el sector no está considerado en la lista de salarios mínimos de manera oficial.





En el foro se analizó esta situación de desigualdad laboral que viven, y acordaron hacer una propuesta del salario mínimo que deben recibir. Partirán de la cantidad de 150 pesos como base, y de ahí para arriba, más todos los servicios y prestaciones de ley.





“Vamos a llevar la propuesta a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, llamar a la sensibilidad de los patrones; ellos (los jornaleros) hacen posible la riqueza del país, hacen posible que la comida llegue a las mesas, logran las exportaciones tan importantes, pero no se ve reflejado el esfuerzo en la mesa del jornalero, es llamar a que no son mexicanos de tercera, sino mexicanos de primera exigiendo sus derechos, un salario decente y justo”, expresó Amaro García.





Sin estadística precisa

El descuido de la labor de los jornaleros, se ve reflejado en las estadísticas sobre este oficio, pues las cifras son muy variables; según Sagarpa son 6.5 millones de jornaleros, Sedesol dice que hay 5 millones y otras dependencias indican que son 3 y medio millones.





“Vemos que no hay atención en las estadísticas, ni siquiera en la última encuesta, nosotros calculamos por el sondeo a nivel nacional que son 5.5 de trabajadores”, expresó García.