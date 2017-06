Para aquellos que niegan la existencia del cambio climático y anteponen el interés económico al derecho de vivir en un mundo más saludable, la naturaleza se encarga de darnos repetidas pruebas del daño que le hemos causado al medio ambiente y responde de diferentes formas a lo largo y ancho del globo terráqueo. De modo que al mismo tiempo que se presentan inundaciones en ciertas partes, hay sequías en otras. Para no ir muy lejos, en El Bajío no se ha presentado el ciclo de lluvias como ocurría años atrás que comenzaba la segunda o tercera semana de mayo. Estamos a fines de junio y no llueve.



La depredación que hicimos a la madre tierra se percibe en estas diferencias climáticas ya realmente sentidas y que repercutirán irremediablemente en nuestra propia salud. El aumento en la aparición de cáncer de piel se debe muchas veces a la exposición continua y prolongada al sol. Lo mismo los sangrados de nariz que ocurren por el calor tan intenso entre otras causas. Sin embargo Donald Trump se enfrenta a todo el mundo civilizado y sale del protocolo de Paris para evitar realizar acciones de mitigación y de corrección.



Este desinterés por la salud de sus compatriotas vuelve a demostrarse al excluir a millones de ciudadanos de un plan de salud llamado Obamacare. Pero volviendo al cambio climático, el calentamiento global es un hecho irrefutable que se demuestra constantemente por los anuales daños que sufren las áreas costeras de muchos países entre ellos el nuestro. Afortunadamente hay otros países como China, el mayor emisor de contaminantes que reconocen su responsabilidad y asumen medidas correctivas oportunas, lo mismo Alemania y otros países europeos que no eluden esta cruda verdad.



Los millones de dólares que cuestan los desastres naturales provienen del llamado primer mundo y es absurdo que no acepten su responsabilidad en algo que ellos mismos causaron. Por otra parte, el desenfrenado afán de enriquecimiento ha llevado a ciertos sectores sociales a potenciar sus ganancias agrícolas y pecuarias mediante el uso de pesticidas, insecticidas, herbicidas, fungicidas y esteroides para aumentar la masa muscular del ganado y todo lo comemos desarrollando con el tiempo una sensibilidad a químicos que afecta nuestra salud y la de las futuras generaciones.



Es importante la participación de la sociedad y su involucramiento en grupos ecologistas, de consumidores de observadores de las condiciones climáticas, de respeto a las leyes ambientales y otros similares para promover una más sana convivencia y un mayor respeto a la madre naturaleza que ya toma acciones contra la agresión de que la hacemos objeto. No permitamos que el egoísmo y el desmedido afán de lucro nos lleven por un camino que puede ser fatal para toda la raza humana.