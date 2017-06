Dicen algunos que el peor enemigo por indiferente es el tiempo; otros dirán que es el corazón embustero, otras más dicen que es aquel que sabe quién es y no puede dominarse. También expertos señalan con dedo erguido al azúcar, caramelos multicolores en grandes postres, taquitos jugosos con chirriante grasa; chocolates crujientes y cajas enteras de asesinas golosinas. Otros susurran que es el miedo y cada uno le pone color, rostro, olor, forma, nombre y apellido a ese perverso que puede ser presente, ausente, distante o cercano ¿más quién es el peor enemigo? Puede que todos esos sean los más nocivos ¡vaya usted a saber¡ que entendemos cada uno sobre el peor enemigo.



El salmo 140 –del Antiguo Testamento- menciona: Líbrame Señor del hombre malvado, cuídame de los hombres violentos que planean trampas en su corazón. En esta súplica encontramos ese grito desesperado, angustioso del hombre quien pide auxilio para ser salvado, librado o transparentado ante su mayor detractor; más ¿quién es realmente el peor enemigo?



Algunas veces focalizamos los problemas sobre el malestar que nos produce el otro, pedimos con devoción al santo de nuestra predilección para que nos libre de nuestros enemigos, nos aparte o agigante nuestra presencia para que estos huyan cuáles cucarachas despavoridas ante el insecticida. Ante todas estas peticiones sé que Dios bondadoso escucha, no sabría decirles si cabalmente cumple las demandas solicitadas, pero de que se entera, tenga usted certeza que lo hace.



Hoy inquieta después de mirar el abuso que los ciudadanos hacen ante las obras recién construidas, o que apenas comienzan a fraguar me pregunto ¿Quién es el peor enemigo de esta ciudad? ¿Quién escucha el lamento de las calles? ¿Quién auxilia los baldíos atascados de basura, residuos y cachivaches? ¿Quién defiende las paredes de rayotes y obscenas palabrotas? ¿Quién salva la iluminación de los chamacos truena focos?



¿Quién defiende el cableado para que no sea arrancado y destrozado? ¿Dónde anda el llanero defensor de árboles y plantas? ¿Quién es el obsceno que tapa coladeras y daña los drenajes? ¿Quién infecta los ríos de basura, químicos y perros muertos? ¿Alguno de ustedes conoce al PEOR ENEMIGO? ¿Saben dónde vive? ¿tiene face o algún e-mail de perdida algún whatsaap? Si alguno de ustedes amable lector lo conoce no dude en denunciarlo, tómele una foto, más bien varias de ser posible, anúncielo en sus redes sociales, vaya a las iglesias y prenda veladoras para que los santos en conclave decidan enviarle un rayo para que extermine de una vez por toda su largo y pecaminoso peregrinar. Con ese mismo ahínco que los jóvenes buscan novias vamos celayenses a buscar al peor enemigo, vayamos a prenderle fuego a su morada, cerquemos su camino para que deshidratado muera de sed; póngale las cruces para que se evapore, juntemos ramas de pirul para que abandone su esfuerzo, vamos ciudadanos de una vez por todas, busquemos a este infame y peor enemigo que destruye, roba y daña nuestra querida ciudad ¿nos juntamos o usted qué opina? Quedo atenta a su siempre amable retroalimentación.



