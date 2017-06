Violencia, sin respuestas

¿Y ahora, qué hacemos?



Guanajuato está que arde. La violencia crece y crece, y a las autoridades se les terminan las ideas.



De enero a mayo en el estado de Guanajuato se registraron 579 víctimas de homicidios dolosos, mientras que en el mismo periodo del año pasado fueron un total de 403, es decir, un incremento en un año de ¡¡44%!!, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.



En mayo el número de víctimas de homicidios dolosos en Guanajuato sumó 120, como nunca.



La semana que termina fue de terror todos los días. Una niña de 3 años de edad y su papá ejecutados en Silao por una equivocación, caso del que se presumen detenidos; una masacre en un bar de Apaseo el Alto en el que 7 personas murieron y otras nueve están lesionadas, y los responsables siguen libres. Y para terminar de llorar un Juez Federal decide que un detenido con un arsenal enfrente el proceso libre.



La violencia se ha desatado en la región en este primer semestre del año e incluso ya se superó el número total de homicidios que se registró el año pasado.



Al parecer la falta de claridad en las estrategias contra el crimen organizado y la descoordinación entre los 16 municipios que conforman la región C de la Procuraduría de Justicia del Estado, ha provocado que lleguemos a la mitad del 2017 siendo ya el año más violento desde que se tiene registro. Ni la llegada de 400 elementos de las Fuerzas de Seguridad del Estado en abril pasado han podido disminuir los índices de violencia en la región donde ya suman 370 homicidios, un promedio preocupante de dos casos al día. En siete de estos municipios se ha concentrado el mayor número de homicidios dolosos, siendo Celaya la que encabeza esta nada honrosa lista con 88 asesinatos en lo que va del año.



A pesar de que el Gobierno de Celaya presuma que bajó diez lugares en la lista de los 50 municipios ‘con mayor letalidad’, lo único cierto es que ha sido el inicio de año más violento desde que se tiene registro e incluso el trienio encabezado por Ramón Lemus está a punto de superar en homicidios al de su antecesor Ismael Pérez Ordaz. Y ni que decir de los Apaseos, que sin llegar a la mitad del año ya tienen el año con más asesinatos desde que se tiene registro y entre ambos municipios ya suman casi 100 homicidios.



En municipios como León los focos de alerta están rojo desde hace rato.



El secretario de Seguridad en León, Luis Enrique Ramírez, informó a los integrantes de la Comisión de Gobierno y Seguridad esta semana que de enero a mayo en León se registraron 155 homicidios dolosos, cuando el año pasado en los mismos meses fueron 73, un incremento del ¡¡112 por ciento!!



El último reporte publicado el 12 de junio de la organización “México Evalúa” sobre los 50 municipios más letales del País, colocó a León en el segundo peor lugar después del anuncio de la estrategia para neutralizar el homicidio intencional que hiciera el presidente Enrique Peña en agosto 2016 durante la XI Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Antes de eso León ocupaba el lugar 14.



En esa lista de los 50 violentos Celaya pasó del lugar 16 al 26 e Irapuato del 40 al 38.



Márquez regresó hace una semana de Japón y reiteró el discurso de las leyes laxas contra quienes portan armas de fuego y roban combustible, lo que provoca impunidad, y endilgó a las autoridades federales no atender la delincuencia organizada de narcomenudeo y huachicol. Y no le falta razón en eso, pero también se evidenció desgastado, sin ideas para hacer lo que toca al Estado, que no es poco.



El delegado de Gobernación en Guanajuato, el priísta que sueña con estar en la boleta 2018, Javier Aguirre, lo encara y le pide no evadir su responsabilidad pues es él quien preside el Grupo de Coordinación de Seguridad en el que están sentadas las autoridades de los tres niveles de Gobierno.



Uno y otro defienden su parcela y en ambos casos la ausencia es la autocrítica. Aguirre Vizzuett presume el respaldo Federal para disminuir por ejemplo el delito del robo al tren, pero no se dice nada de la debilidad de instituciones como la Delegación de la PGR para combatir el narcomenudeo. Tampoco para cuándo regresan los elementos de la Gendarmería que eran 600 y quedan hoy 150.



En tanto que Márquez calla cuando se le pregunta de la violencia en León y manda con el Alcalde. Tampoco parece haber atrevimiento para una evaluación transparente del programa Escudo y no se sabe cómo es que van a atender las más de 47 mil carpetas de investigación que la Procuraduría General de Justicia del Estado tiene abiertas y sin concluir, según datos oficiales del INEGI. Y en un tema tan estratégico como es la política de prevención del delito se desconoce el plan del Estado.



El secretario Álvar Cabeza de Vaca y el procurador Carlos Zamarripa deben explicaciones.



Los gobiernos locales tampoco muestran capacidad de reacción. No hay elementos policiacos suficientes en cantidad y calidad, ni tecnología, poca tarea de prevención y menos de inteligencia.



En todo el País, en mayo los homicidios dolosos alcanzaron el nivel más alto desde 1997. La cifra fue de 2 mil 186 carpetas de investigación abiertas, superando a mayo de 2011 que registró 2 mil 131.



También es cierto que la organización Desarma México reveló que el 58 por ciento de los 79 mil 493 homicidios dolosos denunciados de 2012 a abril de 2017 en todo el País, se cometieron con arma de fuego, una tendencia que está a la alza pues en la anterior administración federal fue un 52 por ciento.



La violencia recrudece en el País, y Guanajuato está obligado a encontrar sus propias respuestas.

No les hacen caso



Tal parece que al Gobierno Municipal de Celaya, poco le interesaron las propuestas de colectivos ciclistas para la elaboración del nuevo Reglamento de Tránsito, el cual tiene algunas polémicas sanciones. Durante el año pasado, las direcciones de Tránsito y Policía Vial y la de Movilidad, convocaron al Colegio de Arquitectos, quienes a su vez pidieron la opinión de colectivos de ciclistas, para la elaboración de dicho reglamento.



Tanto las dependencias gubernamentales como las organizaciones civiles, tuvieron varias mesas de trabajo en las que discutieron cómo mejorar la movilidad del municipio, específicamente la no motorizada, dándole prioridad a los peatones. A pesar de que el Colegio de Arquitectos y los colectivos ciclistas realizaron una propuesta de reglamento para afectar lo menos posible la economía de los ciclistas, con la entrada en vigor del reglamento se llevaron una sorpresa.



Resulta que el nuevo reglamento contempla multas de hasta 377 pesos para aquellos ciclistas que no utilicen su caso protector o no usar bandas reflejantes por la noche e incluso circular entre carriles. Si bien contempla otras medidas a favor de la movilidad no motorizada, a los colectivos ciclistas no les cayó en gracia el nuevo reglamento y más si se analiza la poca promoción que se le ha dado ya que desde hace un par de semanas, cualquier elemento de Tránsito puede multar a los ciclistas que no lleven casco.



Los ciclistas basan su molestia en que en ciudades importantes a nivel mundial e incluso en la República Mexicana organizaciones ciclistas han peleado para eliminar el uso de obligatorio del casco, entre otras iniciativas, por el costo que representa para el ciclista.



El desinterés de la Administración también quedó evidente, el miércoles que la tesorera Municipal, Lourdes Herrera anunció en su cuenta de Facebook que había llegado a trabajar a la Presidencia en una bicicleta eléctrica, si ella no lo hubiera compartido en la red social, muy pocos se hubieran enterado, cuando es una acción que podría servir como ejemplo positivo de una autoridad para los ciudadanos y demostrar que eso de andar en bicicleta es para todo tipo de personas. Lástima.

Notarios se siguen quejando



El martes pasado, los miembros del Colegio de Notarios del estado, encabezados por el priísta, Alejandro Lara, convocaron al Ayuntamiento a una reunión para hacerles saber a los miembros algunas de las inquietudes de su Administración. Recordará que ya desde el año pasado los notarios se quejaron de la ineficiencia del área de Impuesto Inmobiliario y Catastro.



Pues bien, sin otro afán que atender las inquietudes de los reconocidos abogados, los regidores, como siempre, incompletos, asistieron al encuentro programado. Todo iba bien de inicio, hasta que los convocantes se comenzaron a quejar de un mal funcionamiento entre algunas dependencias municipales, en sí, de falta de coordinación. Entre estas dependencias mencionadas se encuentran Desarrollo Urbano, Impuesto y Catastro. Varios abogados se pronunciaron por una reunión conjunta con las mismas, con la intención de ponerse de acuerdo e ir para adelante. Desde luego, no es que todas las demás dependencias municipales funcionen como reloj suizo, ¿verdad?, pero, al menos por esta vez, los notarios enfocaron las pilas en meterles presión a otras direcciones.



El síndico, Fernando Sánchez, quienes es también notario, muy entusiasta pidió la voz y comenzó a organizar lo que sería dicha cita y armar algo mejor con las dependencias. Otra que no perdió la oportunidad de hablar fue la regidora, presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, Martha Norma Hernández. La panista le siguió la corriente a su compañero y juntos aprobaron que sería apropiado escuchar la voz de los quejosos.



Y cuando nadie se los esperaba, el presidente municipal, Ramón Lemus, paró los ánimos, y dijo algo así como: “¡Momento!, permítanme intervenir. La decisión de dar órdenes a los directores es de un servidor, no de ustedes”. La declaración dejó fríos a los asistentes, tanto como para que los regañados no volvieran a hablar, y en veremos quedó la organización del trabajo. Bien dice, donde manda capitán... Basta ver un día una sesión de Ayuntamiento, donde el levantadero de manos parece un acto de inercia y no de razonamiento.

De dos bandas



El grupo encabezado por el exalcalde José Rivera y su esposa Rubí Laura López, quiere quedar bien con todo mundo en el tema de la candidatura a la gubernatura para 2018. Dicen que andan apoyando al mismo tiempo al actual secretario de Desarrollo Social, Diego Sinhué Rodríguez y al senador Fernando Torres Graciano, la cosa es ver quién queda y sacar provecho.



Asimismo hicieron hace seis años cuando Miguel Márquez y Ángel Córdova y cuando vieron que todo se acomodaba a favor del actual Gobernador pusieron todas sus canicas con él.



Ahora Rivera Carranza y compañía tienen su corazón puesto en su compadre y senador Fernando Torres Graciano, además de que le deben lealtad al exmandatario Juan Manuel Oliva Ramírez, su principal operador político. Recordemos que los mejores momentos políticos de Rivera Carranza fueron mientras Oliva era Gobernador. Por eso dicen que ahora se decidirán por el Senador y lo apoyarán con todo, sobre todo porque no están muy conformes con Miguel Márquez, que ha dejado en el olvido a Juan Carlos Guillén que quería ser el Presidente Municipal del PAN en Celaya y ahora candidato a la Alcaldía en 2018. Además tampoco los ayudó para que ni Pepe Rivera, ni Rubí Laura López alcanzaran el Consejo Estatal y Nacional del partido.

Mucho ruido



y pocas nueces



Así está el pleito entre la agrupación Cabildo Ciudadano Irapuatense y el alcalde Ricardo Ortiz.



La última confrontación ocurrió esta semana en la sesión de Ayuntamiento, que ya habían dado por iniciada y que fue interrumpida por uno de los integrantes de nombre Mario Alain, quien se puso a entregar copias del amparo interpuesto por el sacrificio de 11 perros de la Policía Canica.



Al hablar en un tono fuerte, a la sala de Cabildos entró un elemento de Seguridad, pero no fue necesaria su intervención, pues salieron con la promesa del Alcalde que les dijo que hablaría con ellos al final.



Pero como es común en estos temas, el Alcalde no los quiso atender, pues dijo que como ha habían llevado el tema a los tribunales, sería en esta instancia donde los atenderán.



Aunque los de Cabildo Ciudadano habían citado a una rueda de prensa para dar información de esta confrontación, al final la cancelaron.



Es de hacerse notar que hasta el momento no han avanzado las denuncias que la agrupación de los autonombrados “mandantes constitucionales”, en casos contra el exalcalde Sixto Zetina y el actual director de Mercados, Daniel León, por mencionar algunas.