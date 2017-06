Acusan a Johnny Depp de encubrir violencia contra Amber Heard

Los ex administradores de finanzas de Johnny Depp afirmaron, en documentos legales revelados esta semana, que el actor fue físicamente abusivo hacia Amber Heard durante el matrimonio de ambos y que intentó esconder la evidencia de sus acciones.







"Joel Mandel (uno de los administradores) fue informado, mediante comunicaciones con trabajadores de la casa y de seguridad, que Depp se había comportado de manera extremadamente volátil y que había llegado a lo físico con Heard.







"Mandel luego se enteró también que Depp había golpeado violentamente a Heard durante un incidente que sucedió alrededor de 2014", dicen los documentos de The Management Group, obtenidos por People.







Heard pidió el divorcio al actor el año pasado. Luego solicitó una orden de restricción contra él por presuntamente haber sido violento e incluso hacerla temer por su vida.







Depp negó las acusaciones.







Según The Management Group, el actor intentó encubrir las evidencias de su abuso hacia Heard, al acusarla de fabricar mensajes de texto, enviados por el asistente de Depp, que confirmaban sus acciones violentas.







"TMG está informado y cree que Depp sabía que los mensajes eran genuinos, pero que presionó y reprendió a su asistente para que pusiera en duda la autenticidad de los textos", afirmaron los ex administradores.







The Management Group se encuentra en un conflicto legal con el histrión, quien acusa a la compañía de administrar mal su dinero y causarle pérdidas millonarias.