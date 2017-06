Cesarán a policías por corrupción

El Secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde, informó que los elementos que fueron evidenciados a través de redes sociales recibiendo dinero del chofer de una empresa gasera, serán suspendidos por los actos de corrupción a los que presuntamente se prestaron.

Señaló que estos elementos, entre los cuales presuntamente se encuentra un Comandante de Seguridad Pública y su escolta, fueron separados de la vigilancia de las calles en cuanto se supo del video, dejándolos dentro de la corporación de Seguridad Pública, en lo que la Dirección de Asuntos Internos da la suspensión oficial.

“Ahorita estos dos elementos, están en la dirección de Policía, sujetos a quedarse ahí hasta que Asuntos Internos determine su suspensión que será entre hoy lunes (ayer) y mañana martes. Posteriormente dentro del procedimiento se pasará al Consejo de Honor y Justicia”.

Informó que ya se tienen ubicados a los elementos que se señalan en el vídeo como que están recibiendo dinero, así como la unidad, iniciándose con estos datos la investigación.

“Es un proceso que se tiene que seguir, no es lo que opine yo, si no que tengo que sujetarme a los procesos internos, porque de eso depende que cuando haya una resolución no transgredamos los derechos de ninguna persona y que la sanción, independientemente de que sea recurrible o no recurrible”, indicó.

El funcionario municipal agregó que estos hechos si afectan a la corporación, sobre todo cuando se presentaron buenos resultados el fin de semana, con 16 personas detenidas, uno de ellos uno de los objetivos que tiene la Secretaría y que fue presentado a la Procuraduría General de la República (PGR), por contar con una orden de aprehensión vigente.

“Tenemos que seguir trabajando para ganarnos la credibilidad y la confianza de la ciudadanía”, agregó.

Señaló que no se quiere adelantar a alguna resolución o dictamen; sin embargo si dejó en claro, que no se permitirán estas practicas al interior de la corporación donde los elementos reciban dinero o dadivas que manchen la imagen y las filas de corporación, por lo que dijo que se darán de baja a aquellos elementos que sean sorprendidos en este tipo de delitos.

Asegura Secretario ‘cero tolerancia’

El área de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya investiga a los elementos de Policía Municipal que fueron captados presuntamente pidiendo ‘mordida’ a un repartidor de gas, señaló el secretario de Ayuntamiento, Xavier Alcántara Torres.

Esto luego de que fuera difundido un vídeo en redes sociales donde dos policías reciben dinero de un repartidor de gas, esperando que la resolución de esta área turne el resultado de la investigación al Consejo de Honor y Justicia.

“Si es comprobado el vídeo en los términos de que sea irrefutable la evidencia, es la salida inminente de los elementos”, aseguró el funcionario municipal, agregando que habrá cero tolerancia para este comportamiento.

Alcántara Torres indicó que este tipo de situaciones afectan a la corporación y al Gobierno, si no se actúa para castigar en el caso de que haya responsabilidad de los elementos, pero no debe golpear la imagen de los policías que realizan su trabajo de manera correcta.

“No están separados porque todavía no hay una resolución que los establezca como responsables, hasta que tengamos las evidencias (...) lo dije también una entrega de uniformes, se tienen que poner a trabajar bien, porque si no, les cae la voladora”, aseguró.