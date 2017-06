Limpian Jardín Principal de Salamanca

Luego de los festejos de Los Gremios, una cuadrilla de trabajadores se dedicó a limpiar el suelo del Jardín Principal, pues los asistentes dejaron grandes cantidades de basura en ese espacio público.

El responsable de la cuadrilla de trabajadores, pertenecientes al departamento de limpia del municipio, explicó que para lavar todo el suelo del jardín, usaron un promedio de 1 mil 500 litros de agua.

Jorge Méndez, trabajador del Municipio dijo que “Se trata de limpiar el suelo, en realidad la cantidad de agua es poca, pues se usa una máquina de alta presión, el suelo está impregnado de mugre, pues aunque otros compañeros barren el piso, algunas personas tiran alimentos o bebidas que manchan el adoquín y da mal aspecto”.

Desde las 8:30 de la mañana de este lunes, la cuadrilla de aproximadamente 12 trabajadores, lavó el suelo del jardín, una vez que terminaron los festejos de Los Gremios.

“Cuando se le pide apoyo a algunas personas para que no tiren basura, a mí un día un señor me dijo que para eso estaba, para barrer, que para eso me pagan y la verdad, una ciudad limpia no es aquella que se barre dos o tres veces al día, sino la que los ciudadanos menos ensucian”, dijo otro de los trabajadores.