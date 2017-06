Pide no entregar Paralímpico a IP

La Iniciativa Privada no debería quedarse con la administración y activación del Centro Paralímpico Nacional, ubicado en Irapuato, sino instancias gubernamentales, opinó la diputada federal, Yulma Rocha Aguilar.

“En lo personal, no estoy de acuerdo en que se lo entreguen a una empresa privada, alguno de los planteamientos que se han hecho es que sea operado por un particular, a mi me parece que se tendría mayor aprovechamiento con un mecanismo en donde esté involucrada la autoridad con las universidades y las escuelas de la zona”, externó.

La legisladora acudió a la asamblea semanal de la asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia de Irapuato (EVMAC), donde el abogado Francisco Martínez Arredondo, cuestionó a Rocha Aguilar sobre las negociaciones que se realizan con la Conade.

“Ya la Federación le invirtió al inmueble, ahora le toca a las autoridades estatal y municipal poner en marcha el propio centro, lo que creo es que es un asunto de voluntades, en coordinación el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, pueden hacer una gran bolsa para poner en funcionamiento este centro”, opinó.

Indicó que el recinto se puede ocupar por los estudiantes de las instituciones educativas que se encuentran instaladas alrededor, como el Itesi, el Conalep y otras instituciones privadas, que podrían hacer uso de estas instalaciones, ‘de primer mundo’.

“Es una zona estudiantil, que puede ser un proyecto sumamente exitoso”, indicó.

La diputada tricolor se comprometió a continuar con las negociaciones desde su trinchera para poder agilizar el tema de la reactivación, que se lleva a cabo con el Gobierno del Estado y el Gobierno de Irapuato, sin rendir frutos hasta el momento, luego de dos Administraciones Municipales.