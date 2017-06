Confirman asesinato en Santa Julia

La Sub Procuraduría de la Región B, confirmó que la persona que se encontró sin vida en el interior de un domicilio en la calle Privada El Águila en la colonia Santa Julia, presenta lesiones por arma de fuego penetrantes en el cráneo y en el tórax, siendo estas las causas de la muerte.



Aunque el informe señala que esta persona no esta identificada, varios vecinos del lugar informaron que el occiso respondía a nombre de Manuel López de 40 años, quien al parecer tenía viviendo en el lugar poco más de dos semanas.



El personal de Servicios Periciales de la Sub Procuraduría recabó en el sitio diversos casquillos percutidos, sin especificar el calibre.



Además encontraron envases de botella de tequila y cervezas en el interior de la vivienda junto al cuerpo del occiso.



Vecinos de la privada, señalaron a los agentes ministeriales que desconocían a que se dedicaba esta persona.



Sin embargo, los colonos comentaron que durante la madrugada del 25 de junio escucharon varios disparos.



Pero agregaron que desconocían que provenían del lugar donde fue encontrado el occiso.



La Unidad Especializada en Investigación de Homicidios, lleva el caso para su esclarecimiento.



Hasta el momento no se tienen causas probables del homicidio.