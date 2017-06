Vuelca pipa con gasolina robada

Una pipa cargada con gasolina que aparentemente fue robada a ductos de Pemex, se volcó en la carretera Salamanca-Juventino Rosas aunque no hay personas lesionadas.



Los hechos fueron reportados a los grupos de rescate a las 07:00 horas y todo parece indicar que se debió a que le ganó el peso del producto que transportaba al tanque cisterna con capacidad de carga para hasta 32 mil litros, lo que provocó que se volcara.



El tractocamión rojo marca Keenworth que jalaba al tanque, quedó sobre la cinta asfáltica en la carretera estatal y a unos 50 metros del puente de la autopista de cuota Salamanca-Morelia.



Personal de Protección Civil y de los bomberos voluntarios así como de la policía y seguridad vial, se dirigieron al lugar del accidente y comprobaron que no había víctimas humanas que lamentar.



Al revisar el contenedor, las autoridades descubrieron que la pipa transportaba gasolina además que no encontraron algún documento con el que se comprobara que la gasolina que transportaba era de origen legal y presumieron que se trataba de gasolina robada a algún ducto de Pemex.



La circulación de vehículos por la carretera estatal fue suspendida por seguridad de los conductores y pasajeros de transporte público, por lo que el tráfico de automotores fue desviado hacia la comunidad de Sardinas y la comunidad de Godoy con el fin de que los vehículos llegaran a El Divisador y seguir su camino hasta Juventino Rosas.



Personal de Petróleos Mexicanos usó otra pipa, para sacar el combustible que llevaba el tanque que se volcó sobre su costado izquierdo.



Las maniobras duraron al menos 5 horas para sacar la gasolina que llevaba la pipa accidentada, mientras que del hecho, tomó conocimiento el ministerio público federal para que los elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la procuraduría general de la República inicien con las investigaciones y conozcan cual es el origen del combustible.