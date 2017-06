'Hice lo que quise': Usain Bolt

La leyenda jamaicana y del deporte de la velocidad, Usain Volt, aseguró este lunes que a lo largo de su carrera "he hecho todo lo que quería hacer".

"He hecho todo lo que quería hacer y ahora ha llegado el final. No tengo ningún problema con eso. La mía ha sido una gran carrera, he apreciado los buenos momentos pero también los malos. Todas las experiencias que he adquirido, las alegrías y las penas", aseguró el jamaicano, que ostenta el récord del mundo en los 100 m (9.58) y los 200 m (19.19).

El jamaicano disputará su última competición en el Mundial de Londres del 4 y al 13 de agosto y confirmó que no correrá la prueba de los 200 metros en la capital británica. "Seguro que no los correré. La gente no para de hacerme la misma pregunta pero la respuesta es no", finalizó.