No parece ser una fecha propicia para celebrar, al menos para el Tri.

El próximo duelo de la Selección Mexicana de Futbol en la Copa Confederaciones, ante Alemania, en semifinales del torneo que se realiza en Rusia, será el 29 de junio, día del tercer aniversario de una de las efemérides que más ha calado en los fanáticos de este deporte.

Hace tres año, en Brasil 2014, México fue eliminado por Holanda, y para la historia de la frustración futbolera mexicana quedó marcado el "No era Penal".

Además, el Tri nunca ha derrotado a Alemania en juegos oficiales, lo que hace parecer más difícil la tarea de los dirigidos por el colombiano Juan Carlos Osorio, el técnico que vive en la polémica.

--EL DRAMA DEL 29 DE JUNIO DE 2014

En aquella ocasión, México jugaba en contra de Holanda.

Todo parecía indicar que nuestros atletas se alzarían con el triunfo en el partido: los seleccionados nacionales iban ganando 1 a 0.

No obstante, en el minuto 87, la pesadilla inició cuando el holandés Wesley Sneijder anotó un gol.

No todo estaba perdido, pensó una buena parte de la afición mexicana: todo era cuestión de que nuestro paisanos recobraran la delantera en el tiempo agregado.

Sin embargo, una presunta falta de parte del veterano Rafael Márquez en contra de Arjen Robben provocó que el árbitro portugués Carlos Proenca concediera un tiro penal a Holanda.

Klaas Jan Huntelaar metió el balón a la portería y eliminó a México de la Copa del Mundo.

--LA POLÉMICA

A casi tres años, muchos siguen diciendo "#NoEraPenal".

De acuerdo con la versión de muchos, Arjen Robben fingió haber sido golpeado por Márquez.

Las imágenes siguen siendo analizadas por muchos, ya que llama la atención que, desde el ángulo de algunas cámaras, parece que ni siquiera hubo contacto físico entre los deportistas.

Recordemos el momento:

¿Y tú qué crees?, ¿Era o no era penal?

--A TRES AÑOS

El 29 de junio, considerada una fecha maldita por muchos, México se enfrentará a Alemania en la Copa Confederaciones.