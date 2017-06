¡Apoya Benny a talento leonés!

Todo en un músico es dinamismo y limitarse a sólo un proyecto equivaldría a firmar una sentencia de muerte.

Paco Rivera, líder de Pila Seca, decidió lanzarse al ruedo con su primer disco en solitario “No hay diferencias”.

En colaboración con Benny Ibarra, Jenny Ball (Jenny and the Mexicats) y demás colegas de la industria, Paco muestra una faceta distinta a la de su banda en San Miguel de Allende.

“¡Estoy feliz de hacer mi primer disco como solista! Hace como dos años comencé a reunir canciones, a los amigos y los músicos con los que colaboraría. Con esto no quiero decir que Pila Seca se desintegre, seguiremos haciendo conciertos, pero tuvimos un Stand By, y mientras todos seguían con sus proyectos de vida, yo me dediqué a hacer esto, porque no me puedo estar quieto”, aseveró en entrevista con am.

El disco explora los géneros funk, hip-hop, rock y hasta electrónico. La propuesta de Rivera es un material bien orquestado, bajo el respaldo de músicos de cámara y de trayectoria como Buena Vista Social Club, las hermanas Ha*Ash, Juan Solo, entre otros.

“Somos casi 25 músicos diferentes. Tiene canciones que desde hace mucho tiempo las quería sacar porque me encantaban, pero no iban como con el concepto de la banda”, explicó.

Pila Seca cuenta con una trayectoria de más de 20 años, tiempo en que han tocado en escenarios como La Cumbre Tajín, festivales en Estados Unidos como el South by Southwest.

Anunciar su decisión, fue un momento difícil tanto para Paco como para el resto.

“Soy compositor de la mayoría de las letras de la banda, y por eso tenía la necesidad de sacar algo solo. Cuando les anuncié mi decisión sí hubo muchas reacciones, algunas de apoyo, otras de tristeza, pero seguimos siendo amigos”, aseguró.

Hacen ‘clic’

Tanto la colaboración con Jenny, como con Benny se logró gracias a la amistad que afianzaron desde años pasados.

“Siempre que estábamos en San Miguel (Pila Seca), nos iba a ver. Siempre hubo un gran cariño y respeto, es una persona altamente profesional; cuando no lo conocía no pensaba eso, lo veía muy superficial, así que, cuando lo conozco veo que es un artista con una gran sensibilidad, le propongo la canción y la cantó gustoso”, recordó, respecto a su amistad con Benny.

El siguiente pasó para el compositor, es destapar el vídeo “Nuevo Amanecer” al lado de Benny Ibarra, al igual que “Simbaya” con Jenny Ball.

Las presentaciones en vivo incluirán la Ciudad de México y otros venues privados.

¿QUIÉN ES PACO RIVERA?

-Paco tiene más de 15 años de experiencia en la escena musical.

-Ha trabajado con Thom

Russo, productor e ingeniero de artistas como Michael Jackson, Macy Gray, entre



muchos otros.

-Colaboró con Francis Buckley, productor de Alanis Morissette.

-Como compositor ha trabajado para Sony Music, en películas y series como History Channel.