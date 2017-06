Corredor Industrial

Zapateros en acción



La falta de personal operativo sigue siendo el mal que aqueja a los industriales del calzado en el estado.



Luis Gerardo González, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG), ha reconocido el tema y aunque no existe un porcentaje oficial que mida la problemática, basta recorrer las calles aledañas a las instalaciones del CICEG, para encontrarnos con varias cartulinas que anuncian vacantes como pespuntador, adornadoras y almacenistas.



Algunos zapateros han tenido que alargar sus tiempos de entrega o no comprometerse con un mayor número de pedidos, al contar con un número de equipo reducido.



A esto surge una interrogante: ¿Qué están haciendo los empresarios? Varios ya han tomado la iniciativa de entrarle a la capacitación, de mejorar los sueldos, de acercarse al empleado y entre ambos crear estrategias que reduzcan los niveles de rotación de personal, que no es por falta de empleos, sino por las diversas opciones que hay, sobre todo en el sector autopartes-automotriz.



También en Querétaro y San Luis Potosí hay escasez para cubrir vacantes pero por el tamaño de población económicamente activa, contrario a Guanajuato, que es de dos millones 800 mil personas.



Por otra parte, la CICEG, busca captar la atención de los afiliados, para que las dos partes trabajen y puedan reducir los niveles de carencia de personal: “Hagamos una revolución en la industria del Calzado y Marroquinería”, manifiesta la cámara en un programa.



La CICEG, en sinergia con autoridades de Guanajuato y León, ha comenzado a ofrecer programas de formación de operativos, certificación a supervisores e inspectores de calidad, asistencia de técnicos extranjeros especializados, estudios de mercado laboral y del consumidor como el agendado para el jueves por la tarde en Prospecta.





Proyección industrial



Se prevé que en Guanajuato habría 2 mil hectáreas más de uso industrial, al concluir el año 2018.



Previo a 2012 en el estado se registraban 2, mil 183 hectáreas, 8 parques industriales. En la actualidad se han integrado 2, mil 429 hectáreas, esto suma 22 parques industriales (cuya inversión equivale a 852 millones de dólares).



De 2017 a la fecha el precio del metro cuadrado de terrenos ha tenido un incremento de más del 75. Pasó de 454 pesos a 1, 100, informó la firma Colliers Internacional.



La Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, informó que este año el precio promedio de venta por metro cuadrado de terrenos llegó a 787 pesos, esto representa un incremento de 73.35% en tres años.



Se considera que una zona menor a dos hectáreas, no es un parque industrial, sino una zona industrial.

Los más activos



En el “top ten” de las universidades que mayor número de patentes registran en México, se encuentra la Universidad de Guanajuato, que ocupa el sexto lugar.



En un conteo realizado en los últimos 7 años, los líderes en el rubro son la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).



Ildefonso Guajardo, titular de la Secretaría de Economía Federal, detalló que la UNAM presentó 333 solicitudes de patente, mientras que el ITESM 232.



En la lista, enseguida aparece el Instituto Politécnico Nacional (IPN) con 192, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con 185, la Universidad Autónoma de Nuevo León con 160 y la Universidad de Guanajuato con 69 patentes.



En el listado también aparecen la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) con 68, la Universidad de Sonora con 63, el Tecnológico Nacional de México con 44, la Universidad Autónoma de Querétaro y la Universidad de Guadalajara con 41 cada una.

En la mira



Para concluir compartimos que el 20 de junio, Desarrollo Urbano de León dio a conocer el proyecto de usos mixtos Foro 4, el cual se contempla instalar en la zona norte de la ciudad, en el terreno ubicado frente al Hotel Crowne Plaza.



No obstante, la gestión de sus permisos, se encuentra en fase de traza de dictaminación.