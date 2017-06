Roban a estudiantes a punta de pistola

Los delincuentes asaltan a los estudiantes y los despojan de celulares, mochilas y zapatos, apuntándoles con pistolas en la cabeza.



Jóvenes de las escuelas Secundaria Federal número 4, Telesecundaria Buena Vista, Sabes, José Pons, La Salle y Justo Sierra han sido víctimas de los asaltantes.



Vecinos de la colonia Fraccionamiento Guadalupe denunciaron que los delincuentes son de la misma colonia y de San Sebastián, estos últimos se juntan casi afuera del templo de la Sagrada Familia.



“Los asaltos vienen desde la colonia Santa Rita, Fresnos, Barrio de San Miguel... ya tenemos bien identificados a los delincuentes, son de la colonia San Sebastián y andan en motocicletas color rojo, tipo de aboneros... a uno de ellos le llaman ‘Misa’ y a otro ‘El Nenuco’”, señaló un vecino que omitió nombre por seguridad.



Los estudiantes se van en grupo a sus casas para evitar asaltos, pero a los delincuentes no les importa esta medida de prevención y les roban a todos.



“El pasado viernes le robaron a dos chicos el celular, les apuntaron con pistola en la cabeza... uno de ellos quiso correr, pero el asaltante le dijo que si lo hacía, le daba dos plomazos”, narró una señora.



En la colonia Fraccionamiento Guadalupe se refugian asaltantes, narcotraficantes y un acosador de apodo “Manitas”... todos ellos tienen a los vecinos aislados en sus casas.



“Los vecinos hemos enfrentado a todos ellos, pero la problemática sigue, de verdad ya no sabemos ni cómo hacerle. Las unidades de Policía llegan de inmediato, el problema es que sólo llega un oficial y no detiene a nadie”, apuntó otro vecino.



Los delincuentes se juntan en las esquinas de las calles para drogarse, robar o acosar a las niñas de 10 a 15 años.



“Necesitas más compromiso del Municipio y que nos mande unidades con tres o cuatro policías para que hagan detención porque un sólo oficial se arriesga a que le pase algo”, finalizaron los colonos.