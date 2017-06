Algo le duele a AMLO: Márquez Márquez

El gobernador del estado de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, dijo que Andrés Manuel López Obrador negó conocerlo porque su nombre empezó a sonar como posible contendiente a la Presidencia de la República.

"Las dos últimas ocasiones me tiraba que tenía que ser más responsable en ciertos temas de gobierno, y con todo mi nombre me lo decía; obvio que empieza a sonar el nombre de Miguel Márquez, y ya no le gustó", expresó.

En ese sentido, Márquez Márquez abundó que en Guanajuato son muy respetuosos con todos aquellos que visitan, pero en su debido momento le dará una sorpresa a López Obrador.

"No se puede quejar, cuando ha venido aquí siempre se le ha recibido y se le ha atendido bien; entonces, algo le duele y por eso reacciona así", concluyó, sarcástico.

El líder izquierdista acudió a León este domingo, donde, al cuestionarlo sobre la posibilidad de contender por la Presidencia contra el mandatario estatal, respondió: "¿Quién es ése?, no lo conozco".

Recientemente, el ex presidente Vicente Fox animó al gobernador Miguel Márquez a buscar una candidatura presidencial para 2018. Además, en el estado han aparecido bardas pintadas con la leyenda “AníMMMate, Miguel”, ante lo cual el guanajuatense sólo ha agradecido el apoyo.