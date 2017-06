“Comandante Emilio”, secuestrador de políticos de alto nivel

El grupo encabezado por Raúl Julio Escobar Poblete, "Comandante Emilio", ex guerrillero chileno radicado en México, está vinculado a cuando menos cinco secuestros de alto impacto en el país, entre los que se encuentran el del ex senador del Partido Acción Nacional, Diego Fernández de Cevallos, y el de Mónica Jurado, quien fue nuera del ex presidente Vicente Fox, dijo a EL UNIVERSAL la titular de la Coordinación Nacional Antisecuestros, Patricia Bugarín Gutiérrez.

"Eso es parte de la investigación, pero lo que tenemos hasta el momento indica que sí se trata efectivamente de ese grupo", dijo, el cual operaba en Guanajuato, Puebla, Hidalgo y el Estado de México.