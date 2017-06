Estafan a foráneos agencias de viajes

Vía internet dos colombianos y una cubana contactaron distintas agencias de viajes por Facebook y sitios web para comprar paquetes vacacionales, pero fueron estafados.



El fraude fue por 23 mil pesos que dos de las tres víctimas entregaron a las agencias; sólo uno de ellos recuperó 17 mil pesos.



Las “empresas” que contactaron los extranjeros se ostentan como Mextour Comercializadora Turística, S.A. de C.V., Globalia Viajes, Ofertas Vacacionales, Cancún en Ofertas y Safe of Travel.



En 2016 la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recibió en Guanajuato 226 quejas contra agencias de viajes (establecidas y virtuales), conciliando a favor del consumidor 120 de éstas.



En lo que va de 2017 se han presentado 57 quejas que se encuentran en procedimiento conciliatorio.



Entre 2016 y 2017 se han realizado 26 visitas en los municipios de León, Irapuato y Guanajuato capital, suspendiendo la comercialización en tres establecimientos por no respetar sus costos y no exhibir sus tarifas.



Las principales causas de reclamación fueron: cobro indebido, negativa a la rescisión del contrato, no prestar el servicio una vez que fue pagado, modificaciones en el cobro o porque el servicio no fue prestado en las condiciones contratadas.

Le roban 6 mil pesos



Olivia Amargos Reyes, originaria de Cuba, el 25 de mayo del año pasado compró un boleto redondo de avión a Cancún y como sólo le faltaba la reservación de hotel, navegó en internet en busca de un paquete vacacional.



La mujer comentó que encontró el sitio web de la agencia Safe of Travel que ofertaba un paquete “todo incluido” a un costo muy accesible, por lo que se comunicó con la empresa para pedir información y una cotización.



“Quien me atendió fue muy insistente con el paquete vacacional, me envió una cotización por correo y me agradó la idea, sí me interesó. Me dijeron que tenía que depositar el pago porque se terminaría la oferta”, narró.



La cubana depositó seis mil pesos al número de cuenta que le proporcionaron, pero el voucher apareció a nombre de una persona física, lo que le inquietó.



Reportó el pago a la supuesta agencia y le dieron un número de referencia y otro de reservación del hotel.



“Llamé al hotel para confirmar mi reservación y me dijeron que no tenían tal reservación a mi nombre, regresé la llamada a la agencia para informarles y sólo me comentaron que debía esperar hasta el 4 de junio en lo que se hacía el trámite”, platicó.



El 4 de junio Olivia llamó nuevamente al hotel, donde le reiteraron que no existía alguna reservación a su nombre y que no tenían convenio con la agencia Safe of Travel.



Mencionó que se comunicó con la agencia vía telefónica, por correo y Facebook, sin obtener respuesta. Ante la situación acudió a Profeco, donde le recomendaron presentar una denuncia ante el Ministerio Público. La denuncia quedó registrada con el número 11326/2016.



A la fecha Olivia Amargos no tiene respuesta del avance de la investigación.



En 2015 la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) alertó a los consumidores sobre no contratar vía internet o telefónica con agencias de viajes no reconocidas.



Destacan: Vacaciones Caribe Maya, Conociendo el Caribe, Vacaciones a Todo México, Viajes a Cancún, Comercializadora Turística Cancún Riviera Maya y Promociones Vacacionales, Corporativo Turístico Masan, S. de R.L., ante el número de reclamaciones en su contra.





Recupera su dinero tras timo



El año pasado, el colombiano Víctor Rico recibió una llamada de un número desconocido para informarle que había ganado un obsequio por comprar productos guanajuatenses realizadas con tarjeta de crédito.



“Contesté que cómo me iban a dar un obsequio si nunca había comprado productos de Guanajuato, luego me dijeron que era por mi pago puntual y que pasará al hotel Nueva Estancia por mi regalo”, platicó.



Describió que una vez en la Nueva Estancia lo recibieron en una sala con la formalidad de un equipo de oficina.



“Me dijeron que era un reproductor de música mp3 lo que me regalarían, pero antes de entregármelo me dijeron que eran mayoristas de viajes y me ofrecieron un paquete vacacional, y no sé cómo, pero salí diciendo que sí”, recordó.



A Rico le solicitaron 220 mil pesos por un contrato vacacional de tres años para utilizarlo dos veces al año con la gente que quisiera viajar.



Al escuchar la cantidad el extranjero les dijo que no tenía esa cantidad, por lo que le ofrecieron una promoción de 17 mil pesos.



“Durante la plática yo estaba muy negativo, pero entre las preguntas me sacaron información de mi tarjeta y todo lo económico, fue cuando me hicieron una segunda oferta por los 17 mil pesos”, confesó.



El colombiano pagó en ese momento con su tarjeta y firmó el contrato.



Al salir del hotel la víctima comentó que se preguntó “¿qué hice, qué me garantiza el viaje?”, por lo que al llegar a su casa buscó en internet y encontró información que desacreditaba a la agencia.



“Llamé a servicio al cliente del banco, platiqué la situación y el estado del pago estaba en tránsito, aún no se ejecutaba el depósito a la agencia. Fui al banco, presenté el contrato e hice la aclaración, por lo que el banco hizo el proceso de cancelación”, recordó.



Víctor se presentó en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a denunciar los hechos y ahí se encontró a un señor a quien otra agencia de viajes lo estafó con 70 mil pesos.



“El señor había pagado con tres tarjetas diferentes y los vouchers aparecían con el nombre de tres empresas distintas; esto ayudó a Víctor Rico para la aclaración del fraude en el banco y que le reembolsaran los 17 mil pesos.



Autoridades informaron que los estatadores, quienes se hacen llamar “Los mayoristas de viajes”, se han presentado en los hoteles Nueva Estancia, Plaza Stadium, en León; y Casa Real, en Celaya.





Logra colombiano prevenir fraude

En la lista emitida por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) está boletinada Promociones Vacacionales, agencia que Wilson (de nacionalidad colombiano) contactó para adquirir un paquete vacacional.



Sin embargo, no se logró ejecutar la compra porque Wilson encontró varios factores que lo hicieron dudar, además le recordaron el fraude que sufrió un amigo.



El joven buscó en internet una agencia y encontró como primer resultado varias páginas relacionadas con vacaciones en Cancún; al ingresar a una de éstas dejó sus datos en una ventana que apareció al inicio del sitio.



“Dejé mis datos como lo solicitaba el sitio y en menos de 15 minutos me llamó una persona que me ofreció un paquete vacacional muy barato con todo incluido en el Hotel Riu, eso me llamó la atención porque ese hotel es muy costoso”, comentó.



El extranjero habló a los dos hoteles de Cancún que la agencia le ofrecía, incluido el Riu, y confirmó que el precio que le ofertaba Promociones Vacacionales estaba por debajo del costo real del hospedaje.



Wilson platicó que la persona de la agencia que lo contactó se presentó como Carlos Villalobos y que le llamaba con bastante insistencia para que adquiriera el paquete vacacional.



“Me buscaba con mucha insistencia para seguir con el registro vacacional y aprovechar la promoción, e incluso me dijo que si él me fallara con documentos podía hacer la cancelación de la compra en el banco”.



Lo anterior alertó a Wilson y le recordó el fraude que su amigo sufrió con una agencia de viajes el año antepasado, por lo que investigó en internet y encontró varios sitios web donde mencionan que Promociones Vacacionales estafa a la gente.



El colombiano detectó a tiempo la estafa y evitó perder su dinero.



“Encontré varias páginas de Facebook donde las personas platicaban cómo les habían estafado, esto se lo pregunté al vendedor y me dijo que era mentira e insistía que seguía en espera para concretar la compra”, finalizó.





Piden consultar antes de comprar

José Huerta Arredondo, delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), exhortó a consultar en el buró comercial de la dependencia para saber si el proveedor a contratar ha recibido quejas y los motivos de éstas.



Si la compra es por internet comentó que se recomienda imprimir las pantallas o guardarlas como comprobante en caso de reclamación. Así como revisar que el sitio comience con https, lo que indica que es seguro.



Además, en la parte inferior o superior de la página web debe aparecer la imagen de un candado cerrado o una llave, al darle un clic aparecerá el certificado se seguridad del sitio.



“Antes de realizar cualquier transacción comercial hay que corroborar que el sitio cuente con domicilio fijo, correo electrónico y teléfono fijo, se debe revisar el servicio a contratar, cerciorarse del precio final, atender las condiciones de entrega y reembolso, así como consultar las políticas de privacidad”.



Respecto a las quejas que reciben, dijo que el consumidor debe presentar el nombre o razón social del proveedor, dirección y teléfono para encontrarlo y conciliar entre éste y el afectado.



“Le llamamos al proveedor para anunciarle que tiene una queja en contra de su servicio por parte de un consumidor y se citan a ambas partes para conciliar”, explicó Huerta.



Sin embargo, en el caso de las agencias por internet comentó que es difícil ayudar al consumidor porque no existe un domicilio o una persona a quién buscar, por lo que en estos casos el afectado debe acudir ante el Ministerio Público a presentar una denuncia.



“Hay personas que ofrecen servicios, pero no significa que sea un proveedor y están cometiendo un fraude y a la Profeco ya no le compete esta situación ante la presencia de un acto que se puede configurar como delito”, aclaró.



Añadió que a veces no se logra conciliar debido a que la Profeco no tiene facultades para obligar al agente a que regrese dinero o cancele el contrato, entre otras, pero sí se puede multar a la empresa si ésta viola la Ley Federal de Protección al Consumidor.



Por último, el funcionario invitó a la ciudadanía a llamar a la Profeco para solicitar asesoría y tomar sus medidas de seguridad en la próxima temporada vacacional al contratar o adquirir algún paquete.