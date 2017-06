Abrirá en México empresa de Cannabidiol

HempMeds México, primera empresa autorizada en México para importar el aceite cannabidiol y que es subsidiaria de la estadounidense Medical Marijuana, abrirá el miércoles su primera oficina en el País y estará ubicada en Monterrey, informó Carlos González, director operativo de la compañía.

Actualmente, HempMeds México, junto con la asociación civil Por Grace, ayuda a los pacientes a conseguir los permisos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para la importación del aceite cannabidiol, que se utiliza para tratar problemas como la epilepsia o diabetes.







"Ahorita (para tener el producto) tienes que ir con un doctor. Sacando una receta médica se le ayuda a hacer el trámite ante Cofepris para la importación del cannabidiol", explicó González, "puede ser algo laborioso, pero se le apoya".







Pero una vez que la Secretaría de Salud informe la reglamentación de la mariguana para su uso terapéutico, y si HempMeds se ajusta a sus lineamientos, sostuvo el directivo, los pacientes no necesitarán ir a la Cofepris para tener el permiso de importación del producto, sino que podrán acudir directamente con HempMeds.







Y a través de su primera oficina en México, si el paciente cumple con todos los requisitos, podrían tener el producto el mismo día que inicien los trámites, destacó.







"Actualmente demora de tres a cinco días, pero cuando se aplique el nuevo reglamento va a ser el mismo día, porque el 'stock' lo vamos a tener nosotros para entrega inmediata".







El aceite de cannabidiol de HempMeds se produce en Estados Unidos y junto con Por Grace han conseguido entre 250 y 260 permisos autorizados para la importación del producto.







Apenas el 19 de junio se expidió el decreto en el Diario Oficial de la Federación que legaliza la mariguana para uso terapéutico; sin embargo, la Secretaría de Salud aún no específica la reglamentación para su uso, por lo que tiene 180 días para darlo a conocer.







"Creemos que en el nuevo reglamento va a venir como un medicamento herbolario, es lo que estamos pensando, nuestro producto en Estados Unidos es un suplemento, aquí en México vamos a hacer todo lo que nos pida la autoridad para poder darlo de alta como lo vaya sacando su reglamento", dijo González.







"Nosotros le hacemos una triple prueba a nuestro producto (el cannabidiol) para que venga totalmente limpio, manejamos un producto libre de THC (el componente psicoactivo de la mariguana), viene libre de pesticidas y de metales pesados".







Una vez que se publique la reglamentación, González no duda que habrá un "boom" de empresas que también deseen tener presencia en México.







Además, aseguró que a futuro HempMeds contempla ir agregando más productos y venderlos en farmacias.