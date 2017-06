Arremete Trump contra Obama por Rusia

El Presidente estadounidense, Donald Trump, acusó hoy que su antecesor, el ex Mandatario Barack Obama, no tomó ninguna medida contra Rusia por sus acciones en las elecciones presidenciales de 2016 porque esperaba que Hillary Clinton ganara.

En una serie de tuits, Trump concluye que Obama no se "ahorcó" al no tomar ninguna media contra Rusia, como un alto funcionario del Gobierno al Washington Post.







En cambio, según Trump, Obama habría ya sea conspirado y obstruido.







"La razón por la que el Presidente Obama hizo NADA sobre Rusia tras ser notificado por la CIA sobre la intromisión (de Rusia en la elección) es porque él esperaba que Clinton ganara (...) y no quería arruinar la fiesta.







"Él no se 'ahorcó', él se coludió u obstruyó, y no le hizo ningún bien a los demócratas o a la torcida Hillary (Clinton)", tuiteó.







Las acusaciones de Trump se producen en momentos que él enfrenta múltiples investigaciones sobre si su campaña se coludió con Rusia durante la elección.







La comunidad de inteligencia de Estados Unidos concuerda en que Moscú interfirió en la elección específicamente para ayudar a Trump a ganar.







El Departamento de Justicia, el FBI y los comités de inteligencia del Senado y la Cámara de Representantes indagan los posibles vínculos entre la campaña de Trump y el Kremlin.







En una entrevista la semana pasada, Trump criticó a Obama por la injerencia de Rusia en la elección de 2016, al acusarlo de hacer nada.







"Bueno, hoy escuché por primera vez que Obama sabía sobre Rusia desde mucho tiempo antes de la elección y que no hizo nada al respecto. Pero nada quiere hablar de eso", dijo Trump en entrevista con el programa Fox and Friends Weekend.







"La CIA le dio información sobre Rusia mucho tiempo antes de que ellos - antes de la elección. Y apenas se toca el tema. Es increíble", siguió Trump.







La Administración de Obama enfrenta una ola de críticas luego de que The Washington Post publicara que Obama fue lento y extremadamente cauto en responder a la injerencia rusa en la elección.







Algunos funcionarios fueron supuestamente cautos en tomar acción antes de la elección, la cual estuvo plagada de acusaciones de Trump de que estaba siendo manipulada en su contra.







Trump también arremetió contra los demócratas, a los que acusó de obstruccionistas días después de que los republicanos del Senado publicaran un borrador de su plan para derogar y reemplazar el Obamacare.







Muchos demócratas y algunos republicanos se han pronunciado en contra del plan de salud que presentó el Senado desde que se dio a conocer.