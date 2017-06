En problemas legales Banorte-IXE por fraude

Samuel González Ruiz, abogado y titular fundador de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR, explicó que el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales finca responsabilidad para las personas morales cuyos empleados hayan defraudado a sus clientes aun y con papelería apócrifa



Con esto, agregó, Banorte-IXE podría enfrentar acciones penales, luego que su ex empleado Orlando Salinas Salinas presuntamente defraudó con millones de pesos a clientes de alto nivel en Monterrey.







"El Código ahora genera esa responsabilidad porque se está operando dentro de sus instalaciones y porque se estuvo dando su papelería, aunque sea falsificada, y (la Casa de Bolsa) no se daba cuenta", expuso González Ruiz.







"(Banorte-IXE) puede ser responsable incluso penalmente de acuerdo al Código, porque el fraude está cometido a su nombre. Por eso dicen que está negociando con cada uno de los afectados, porque efectivamente (saben) que sí tienen responsabilidad, porque era su empleado".







El especialista refirió que la Casa de Bolsa Banorte-IXE falló debido a que el fraude demuestra que no llevaba una adecuada y estricta supervisión de vigilancia sobre las operaciones de sus empleados.







Añadió que en caso de que el presunto defraudador haya huido del País, es posible extraditarlo a México para que responda por el ilícito.







"Claro que tienen que solicitar órdenes de aprehensión, detenerlo y entregarlo a la justicia.







Si el dinero fue llevado a Estados Unidos puede haber lavado de dinero allá, pero hay que ver dónde escondieron el dinero.







"Entonces, se puede no sólo extraditar, sino localizar y ver si se cometieron delito en Estados Unidos vinculado al lavado de dinero".