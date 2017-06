Evita ser víctima de estafas

Ante el presunto fraude que realizó Orlando Salinas Salinas, ex empleado de Banorte-IXE, Mario Di Costanzo, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) dio una serie de consejos para evitar estafas.

Uno consiste en quedarse siempre con una copia del contrato y verificar que éste sea oficial, revisando que esté inscrito en el Registro de Contratos de Adhesión (RECA) en la página de la Condusef.







"La Condusef tiene un registro de contratos de adhesión, en donde prácticamente todos los contratos de productos de la Banca (y demás instituciones financieras) están inscritos y tienen un número de contrato por medio del cual se puede cerciorar de que sea oficial", detalló.







En este sistema se puede observar la lista de los productos que ofrece cada institución financiera, los detalles de éstos e incluso formatos y contenidos que debe incluir.







Otro consejo es verificar que los estados de cuenta cuenten con todos los elementos necesarios: que coincidan desde el tipo de letra hasta los movimientos realizados e incluyan logo del banco y teléfonos de atención.







"Me parece, por ejemplo, que estos elementos nos ayudan a cerciorarnos de la autenticidad de los documentos y de que no esté actuando mal el funcionario", sostuvo Di Costanzo.







Además aclaró que una institución financiera no solicita hacer depósitos a cuentas personales de otro individuo o instituciones y que es importante guardar recibos o hacer transferencias, que dejan huella y pueden ser rastreadas, ya que estos elementos pueden servir posteriormente como comprobantes de los movimientos.







Añadió que acudir a una institución financiera registrada da cierta seguridad al cliente y que además, al ser alguno de los funcionarios o empleados de estas instituciones los que comenten la estafa, por ley están obligados a responder.