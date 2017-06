Perspectiva

Mientras el país se desangra en una guerra sin fin, los ciudadanos vemos angustiados cómo se pierde la paz y la justicia en medio de trampas legales y burocráticas.



Los jueces sueltan a traficantes de armas o a ladrones de gasolina; liberan a defraudadores y se ven impedidos por amparos y más amparos de funcionarios. Los jueces dicen que se apegan a la ley. Los delitos ‘graves’ son pocos y se ven maniatados. Hay que cambiar las leyes. Lo suplican los gobernadores, lo imploran las corporaciones de policía de todo el país. En este clima, los maleantes se dan la libertad de matar a un comisionado de la Policía Federal en Veracruz. En este ambiente, mayo se convirtió en el mes más violento en México desde la Revolución o la Cristiada.



Entonces decimos que los diputados no tienen la menor idea de lo que legislan y sumen al país en la pura ingobernabilidad. ¿Qué podemos hacer? Porque algo debemos hacer.



En otras democracias desarrolladas, los diputados son verdaderos representantes populares a quienes sus electores les piden cuentas a diario. Tomemos el ejemplo de Estados Unidos. La democracia vive en pequeñas comunidades que reclaman cualquier ley que los perjudique. El proyecto de sanidad de Barack Obama protege a millones que antes estaban desamparados. Ahora el Congreso, dominado por republicanos, quiere revertir con otra ley lo que Obama logró.



Miles o cientos de miles de ciudadanos afectados llaman de inmediato a su representante y le exigen cuentas. Los adultos mayores con enfermedades crónicas, las madres solteras y millones de ciudadanos que podrían verse abandonados por la seguridad social reclaman a su representante local y a su senador.



Las organizaciones sociales se unen para que no paren los telefonazos, los correos electrónicos y los reclamos en las juntas de comunidades (‘Town meetings’). Ahí exigen, protestan y dan su postura.



Los ciudadanos tienen una participación activa y no dejan que sus representantes hagan lo que se les pega la gana como aquí.



Ante el baño de sangre y la muerte imparable de miles de jóvenes, de policías y ciudadanos inocentes, los diputados tienen las manos cruzadas. Prefieren vivir en la grilla que remediar las leyes estúpidas que permiten el carrusel permanente de maleantes ante los jueces. ¿Qué pasaría si un 10 por ciento o un 5 por ciento de ciudadanos comprometidos hablaran una vez por semana con sus ‘representantes’? ¿Qué pasaría si les pidiéramos cuentas de su falta de sensibilidad, compromiso y valor para responder a la demanda de seguridad y justicia? ¿Qué tal si habláramos a alcaldes, gobernadores y senadores?



No debemos tener miedo y bajo el derecho de petición que consagra nuestra Constitución, podemos exigir cambios ya.



¿Conoce a su diputado federal? ¿Conoce a su representante en la Legislatura local? Por ahí debemos comenzar. Podemos, claro que podemos comenzar un pequeño cambio si nos animamos. Si somos miles de voces unidas para que escuchen, tendrán que hacerlo. Si gritamos y gritamos con la desesperación y urgencia que el caso amerita, tendrán que hacer algo. Podemos, claro que podemos hacerles una agenda y registrar sus respuestas y compromisos.



Porque no se vale que seamos una estadística, un promedio, un mal de muchos que es un mal de estúpidos. Háblele a su representante y exíjale una respuesta. Nosotros lo haremos.

(Continuará)