Dejar el egoísmo ayuda vs violencia

El obispo de la Diócesis de Celaya José Benjamín Castillo Plascencia llamó a los feligreses a no ser egoístas y no pensar sólo en sí mismos, pues esto es lo que lleva a que cada día haya un nivel de violencia más alto.





“Yo los llamo a que tomen conciencia, sin olvidarnos de Dios, no ser egoístas y no sólo ver por nuestros propios intereses, estos sucesos van más allá de nuestras manos, y no olvidemos que Dios nos pedirá cuentas”, explicó el Obispo de Celaya.





Esto luego de que la madrugada del domingo pasado, tres hombres fueron asesinados en la avenida Tecnológico; pero además, los asesinatos en el estado van en aumento y en algunos casos han cobrado la vida de víctimas inocentes y en total alcanzaron 56 la semana pasada.





“Los invito a cambiar, ser mejores cada día, es lamentable que los índices de crímenes y todo este tipo de cosas sigan ocurriendo, sucesos que uno se entera, como los de la familia (de Silao) que por equivocación (los mataron); antes sólo sabíamos o decían que eran personas relacionadas con el crimen, pero ahora se llevan a todos, no les importa sea familia, hombres, mujeres o niños”, lamentó monseñor Castillo Plascencia.





Mencionó también que datos indican que gran cantidad de balas con las que se cometen asesinatos son del uso exclusivo del Ejército Mexicano, por lo que urge aclarar cómo es que los criminales tengan tanta capacidad de armamento.





Además exhortó a todos a unirse para hacer cosas positivas, como mejorar el ambiente, cosas más justas y de respeto para todos.



Pide respeto para todos

Sobre la reciente marcha del orgullo LGBTTTI que se realizó en la Ciudad de México, el Obispo invitó al respeto, que los derechos son para todos los seres humanos, y que toda expresión debe ser de manera pacífica para ese respeto comunal.



“Quiero defender el derecho de todos, a veces llaman ultra conservador, ultra el que se defiende, no debe haber falta de respeto por ningún lado, los derechos son para todos los humanos, algunas cosas son en contra de la naturaleza o incluso la salud pero todo debe hacerse de manera pacífica, el respeto al prójimo y uno mismo”, señaló.