'Ayudar es el mensaje'

El mensaje es ayudar sin obtener algo a cambio e iniciar una campaña para ayudar a la mujer de la tercera edad que Alexis rescató de la lluvia el domingo pasado.

Ayudar a los demás es una acción que Alexis pone en práctica siempre que sale a la calle y se da cuenta de que una persona lo necesita.

“Cuando encuentro o veo a una persona que necesita ayuda, intentó apoyarlo en lo mucho y poco que pueda hacer. Me nació, no tenía lastima y jamás la tendré. Al contrario, me dio mucho amor y ternura. Me rompió el corazón” dijo.

Al darse cuenta que la señora Olivia temblaba de frió y no podía caminar más rápido, Alexis comentó que sólo pensó en detenerse para ayudarla.

“No me imaginé y menos me di cuenta que la persona de atrás me tomó fotos. Fue una sorpresa para mí, que cuando llegué a mi casa todo el mundo me abrazó y me agradecieron. Lo hice sin recibir nada cambio. Son valores que me enseñaron”, agregó.

Luego de que la subió a su auto, explicó que no sabía a dónde llevarla porque estaba desconcertada y no recordaba dónde vivía.

Alexis Espinoza pidió ayuda de taxistas y vecinos de la colonia Los Pinos hasta que dio con su domicilio con la ayuda de la credencial de elector que la señora cargaba en una canasta para el mandado, envuelta en un papel.

El joven desconoce si la señora Olivia vive con su familia y ayer visitó el domicilio para organizar una campaña de ayuda, pero mencionó que no estaba y vecinos comentaron que la mujer necesita atención, amor y cariño.

Alexis invitó a los adultos, jóvenes y niños a que apoyen a quien más lo necesite, ya que con un acto de amor puede cambiar la manera de ver el mundo.