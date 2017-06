Proponen ‘echar atrás’ bici multas

El Colectivo Dos Ruedas Celaya no está en contra del uso del casco, apoyan el uso de manera responsable pero recalcan que la reciente modificación al Reglamento de Tránsito y Policía Vial sobre la aplicación de multas (a quien no porte casco) es un agravio para las personas más vulnerables.





Gregorio Díaz, representante del Colectivo Dos Ruedas Celaya habló referente a las posibles acciones a tomar con respecto para que se pueda quitar esta multa que afectará a las personas ciclistas más desfavorecidas.





Desde que empezó la modificación, el Colegio de Arquitectos, en ese entonces como dirigente Rodolfo Eduardo Amate, hizo la invitación al Colectivo que participó en el estudio para la modificación, proponiendo diversas propuestas para el beneficio de los ciclistas y peatones.





Entre ellas está el uso obligatorio de cascos para personas menores de 18 años, el adulto podrá elegir.





Después que se presentó el nuevo modelo se añadió que se multará a toda persona que no use casco de seguridad.





“Nosotros no estamos en contra del uso del casco, al contrario, exhortamos para que se use, ya que es una medida preventiva, ayuda y resiste los golpes, pero que se multe por no usarlo es perjudicial para la mayoría de personas que se dedican a andar en bici, porque son a veces de escasos recursos y esto les afectará demasiado”, dijo Gregorio Díaz.

LO QUE SIGUE...



Lo que se pretende hacer es comenzar con un plan de acciones para hacerlo llegar a las autoridades competentes para erradicar esta multa.

 1. Lo primero será sensibilizar a las personas que participan en rodadas del uso del casco, al igual que a las que lo usan como “único” medio de transporte, de ver la importancia del uso del mismo, al igual que crear conciencia a los peatones y automovilistas del respeto al ciclista, todo esto a través del debate.



 2. Lo siguiente será hacer uso mediático de los diferentes medios tanto locales como nacionales para hacer notar este descontento, y buscar el apoyo de los diferentes grupos ciclistas ya sean del país y de manera internacional como Chile, Perú y Colombia, quienes tienen muy buena comunicación y crear ese impacto (una de las medidas podría ser la manifestación pacífica a las embajadas mexicanas de dichos países).



 3. Si no se llega a un acuerdo, se tomarán las vías legales para la erradicación.